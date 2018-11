Vireninfektion in Weidenhausen, kostenlose Führung am Samstag, 3. November um 14 Uhr., Galerie JPG,

In einer Stadt, die in Virologen-Kreisen einen bekannten Namen hat, liegt es nahe, Kunst und Wissenschaft zusammenzuführen. Und genau dies hat Galeristin JPG getan: Sie lud die Bildende Künstlerin und Archäologin Silke Rath ein, ein Jahr lang das Marburgvirus „MARV“ ästhetisch zu ergründen.Galerie JPG eröffnete Ausstellung „MARV“ von Silke Rath (Hamburg) und offeriert kostenlose Führung am Samstag, 3. Novemberum 14 Uhr.Einige interessierte Besucher fanden sich ein, um die Ausstellung zu sehen und sich von Jessika Petraccaro-Goertsches erklären zu lassen.