Vernissage: Retrospektive 10 Jahre Move it! - Samstag, 25.09.2021 von 16 bis 18 Uhr im Kulturzentrum KFZ

Samstag, 25.09.2021 von 16 bis 18 Uhr im Kulturzentrum KFZ (Biegenstraße 13, 35037 Marburg)Vernissage: Retrospektive 10 Jahre Move it!Grußwort durch Oberbürgermeister Dr. Thomas Spies + Eröffnung durch Integrationsbeauftragte Xiaotian Tang + Lockere Gesprächsrunde “Wie (er)lebt Ihr Integration in Marburg, was sind Eure Erfahrungen und Visionen dazu?”Für Snacks und Getränke wird gesorgt. Die Corona-Hygieneregeln werden beachtet.Anmeldung unter: move-it@marburg-stadt.deRetrospektive 10 Jahre Move it!25.09. bis 03.10.2021 im Kulturzentrum KFZ (Biegenstraße 13, 35037 Marburg)04.10.2021 bis 04.11.2021 in Lutherische Kirche (Lutherische Kirchhof 1, 35037 Marburg)Weitere Termine und Veranstaltungen im Rahmen des Integrationswettbewerb Move it! erfahren Sie im Laufe der Zeit.