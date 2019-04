Vernissage in der Festscheune auf Hof Fleckenbühl: Sonntag, 14. April 2019, 11 Uhr

wir laden herzlich ein zur besonderen Vernissage in der Festscheune auf Hof Fleckenbühl:Am Sonntag, dem 14.April 2019 eröffnen wir um 11 Uhr die AusstellungIrene und Ingo Warnke gründeten 1971 in Berlin unsere ursprüngliche Gemeinschaft. Damals waren wir nur eine Handvoll, heute leben hier um die 200 Menschen. Gekommen und wieder fortgezogen sind Unzählige, aber viele haben den Sprung in ein nüchternes Leben geschafft.Irene und Ingo sind bei der Vernissage dabei.Wir freuen uns sehr, Sie am Sonntag auf Hof Fleckenbühl begrüßen zu können.Einen Eindruck bekommen sie hier: https://www.irenewarnke.de/. Anmeldungen gerne an i.kaftan@diefleckenbühler.de.Es grüßen Siedie Fleckenbühler