Vernissage in der Brüder-Grimm-Stube, Samstag, 10. November 2018, 17 Uhr

in der Brüder-Grimm-Stube aus, am oberen Markt 23, in Marburg.Vom 11. bis zum 30. November, Dienstag bis Sonntag von 13 - 17 Uhr.BegrüßungBiografie*1940 in Luditz, Böhmen.Lehramt im Schuldienst.Künstlerische Ausbildung in Malerei und Grafik an der Universität Marburg und der Hochschule Vechta.Besuch der Akademien Baden/Wien, Marburg und Trier. Studienaufenthalte im Ausland.Mitglied im Bundesverband Bildender Künstler und des Marburger Kunstvereins.Schwerpunkte der Arbeiten sind die sozialen Brennpunkte sowie die Unterschiede und der Austausch mit fremden Kulturen.2006 Otto-Ubbelohde-Preis,als Mitglied der Künstlergemeinschaft Werkstatt-Radenhausen.Schon seit 1987 engagiere ich mich in und um Marburg mit viel Enthusiasmus und zahlreichen Einzel- und Gemeinschaftsausstellungen, u.a. mit der Werkstatt Radenhausen, um meine künstlerische Botschaft mitzuteilen. Verschiedenste Kulturen faszinieren mich und diese Eindrücke lasse ich in meine Kunst einfließen.T.+49 6421 6 51 31 | Mobil +49 176 97346893 | skype: gerda-wahaemail: gerda-waha@web.de | http//www.gerda-waha.de http://gerda-waha.de/leben/ http://www.werkstatt-radenhausen.de/ | Mitglied im BBK-Kassel