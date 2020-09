Dreitägige Ausstellung von Alexandru Raevschi eröffnet am 18. September um 17 Uhr im Kesselhaus des Historischen Schwanhofs.Schwer sind die Themen, mit denen sich Alexander Reavschi beschäftigt. Aktuell arbeitet er Daten, Fakten und Begebenheiten rund um die jüdische Gemeinde Marburgs auf. Sein künstlerisches Eintauchen in die historische Stadtgeschichte hat er in den letzten Wochen auch visuell in Form einer Plakataktion im Stadtgebiet zum Ausdruck gebracht. Ein Video in der Ausstellung dokumentiert dies.Überall versucht er anzuecken, so auch in seiner eigenen Ausstellung, in der er den Boden mit Matratzen säumt und die Besucherinnen und Besucher nötigt, diese mit Füßen zu treten. Installationen, Video, Sound, Objekte, Collagen und Leinwände sind zu sehen. Für den Moldawier stellt vor allem die Klanginstallation ein wichtiges Element seiner künstlerischen Arbeit dar. Thematisch verflochten mit seinen Objekten und Leinwänden veränderte er beispielsweise das Ticken einer elektrischen Uhr und verband es mit einem seltsamen Surren. Das Ergebnis nennt er selber: „a bit strange, but rich“.Raevschi, der gerade dabei ist nach Bonn umzuziehen, betont weiter: „I have the impression that it is the last time that I'm showing my work here at Marburg.“ Diese Aussage gilt es zu widerlegen, schließlich stellt der Künstler gerade auch im Marburger Kunstverein im Zuge der Kunst-in-Marburg-Ausstellung aus, seine Kunst wird somit auch von seinen Kolleginnen und Kollegen geschätzt.Vernissage „Erste Hilfe bei Unfällen“: 18. Sept., 17-21 Uhr, weitere Öffnungszeiten: 19. und 20. September, 12-17 Uhr, Historischer Schwanhof, Schwanallee 31, 35037 Marburg. Nähere Informationen erteilt der Künstler unter Tel. 0176-37535225 (alexandruraevschi.com).