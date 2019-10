Trallafitti im Glashaus Rauschenberg, Samstag, 26. Oktober 2019, 19.30 Uhr, Einlass ab 19.00 Uhr

Trallafitti … in der Ruhrpottsprache Vergnügen, Unterhaltung, Amüsement.Dies bieten die drei Musiker*innen mit ihrem Repertoire aus Filmmusik (z. B. Miss Marple, James Bond, Pipi Langstrumpf, Once upon a time....) bis zu Chachacha, Polka, Jazz, Jimi Hendrix und Eigenem. Sie bringen das mit Gesang, zwei Gitarren und ausgefallenen Rhythmus-Geräten (wie Kokosnuss, Muhdose, Triangel…).Im Trio spielen und singen Thilo Hahn, Susanne Schade und Ralf Lindenberg, spielfreudige und humorbegabte Musiker*innen aus Marburg und UmgebungVeranstaltungsort: Galerie im Glashaus35282 Rauschenberg, Bahnhof Straße 32aTermin: Samstag, 26. Oktober 2019,Beginn 19.30 Uhr, Einlass ab 19.00 UhrEintritt: Euro 6,00, Abendkasse