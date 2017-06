Traditionelles schwedisches Mittsommerfest im Marburger Northamptonpark

Die kürzeste Nacht des Jahres ist in Schweden Anlass zum größten Fest nach Weihnachten. Jung und alt feiert gemeinsam beim fröhlichen Tanz um die Mittsommerstange. Obligatorisch der Blumenkranz im Haar, das Singen von Tanzliedern, dazu frische Erdbeeren von Öland und ganz viel sommerliche Lebensfreude. Ein wenig dieser uralten Tradition vermittelt der Deutsch-Schwedische Freundschaftsverein Marburg e.V. am Sonntag, dem 25. Juni beim 4. Marburger Mittsommerfest im Northamptonpark (Nähe DLRG-Haus).Gemeinsam wurden ab 11 Uhr Blumenkränze geflochten und die Mittsommerstange geschmückt, die um 14 Uhr aufgestellt wurde. Anschließend wurde getanzt zu Geige und Akkordeon! Ganz tolle Überraschungsgäste!!!Wer möchte, konnte das alte Wikingerspiel Kubb ausprobieren, sich von Erzählkünstler Philipp Layer schwedische Märchen erzählen lassen oder in Büchern skandinavischer Autoren stöbern. Die Bücher konnten kostenlos mitgenommen werden! Sowohl für Erwachsene wie für Kinder gibt es eine "Tipspromenad": Auf einem kleinen Rundgang mussten verschiedene Fragen beantwortet werden. Um 16 Uhr wurden viele spannende Preise verteilt. Auch hier ist die Teilnahme kostenlos!Das Mittsommeressen ist typisch schwedisch: Hering mit neuen Kartoffeln, Varmkorv (eine in Kräutersud erhitzter Hot-Dog-Wurst), sowie zum Naschen frische Erdbeeren mit Schlagsahne. Dazu gehört natürlich das schwedische Nationalgetränk Kaffee! Das Fest, zu dem kein Eintritt erhoben wird, findet bei jedem Wetter statt - ein richtiger Regenguss gehört zu Mittsommer wie die Schlagsahne zu den Erdbeeren und der Schnaps zu den Krebsen!Das Programm war, wie immer beim Mittsommerfest, sehr abwechslungsreich:11 Uhr: Schmücken der Mittsommerstange, Binden von Blumenkränzen (nach Möglichkeit Wiesenblumen mitbringen!)14 Uhr: Aufstellung der Mittsommerstange und Ringtanz zu Geige und Akkordeon, Mittsommeressen, Spiele und Unterhaltung im Park für Alle!16 Uhr: Preisvergabe der „Tipspromenad“Kostenlose Bewirtung:Klassische schwedische Mittsommergerichte: Hering mit Frühkartoffeln, Erdbeeren mit Schlagsahne, Varmkorv med bröd.Getränke: Wasser und Limonade. Für das Mittsommerfest wird kein Eintritt erhoben.Unsere Philosophie:„Välkommen!“ sagt man in Schweden zu Freunden. Und wenn man sie zu Essen und Trinken einlädt, verlangt man kein Geld von ihnen. Und genauso ist es bei uns! Immer umsonst gibt es Speisen und Getränke (keinen Alkohol), und selbst die skandinavischen Bücher können und sollen Sie kostenlos mit nach Hause nehmen. Einen Spendenzwang („Abgabe gegen Spende“) gibt es bei uns nicht. Wer den Verein unterstützen möchte, kann dies gerne tun – unsere Sparsau „Griseknoen“ freut sich! Aber besonders freuen wir uns natürlich über jedes neue Mitglied!Die folgende Bilderserie zeigt den schönen Nachmittag, auch auf facebook, weitere Videos auf youtube zu sehen.