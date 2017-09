Traditional music: Irish Folk from Killarney Co. Kerry Ireland Tim O´Shea & Brendan C’Shea

TurmCafé im Kaiser-Wilhelm-Turm auf Spiegelslust, Hermann-Bauer-Weg 2, 35043 MarburgTraditional music: Irish Folk from Killarney Co. Kerry Ireland Tim O´Shea & Brendan O’Shea(2 Brothers - 2 Guitars - 2 Vocals - 2 Bodhrans/Whistles)www.timosheaandfriends.com/biography.htmlwww.brendanoshea.comEintritt: 15,- / 12,- €Reservierungen über: info@spiegelslustturm.de oder TurmCafé 06421/682129In den Anfängen der 90er Jahre, als die Brüder Tim und Brendan O`Sheaerstmals nach Deutschland kamen, um eine gemeinsame, von einem Freundorganisierte Tournee zu absolvieren, war Ostdeutschland im Umbruch. Vieleshat sich heute, über 20 Jahre danach, verändert, hierzulande ebenso wie beiTim und seinem jüngeren Bruder Brendan!Doch der Reihe nach: Sie stammen aus Killarney im Co. Kerry, Irland.Geboren in eine musikverrückte Familie, die Mutter eine begeisterte irischeSet Tänzerin, ihr Vater ein begnadeter Sänger und Akkordeonspieler. Und dieGroßeltern auf beiden Seiten, Sänger und Musiker in der alten irischenTradition.So begannen Tim und Brendan fast zwangsläufig, anfänglich daheim und zufamiliären Anlässen, später öffentlich auf großen wie kleinen Bühnen zumusizieren. Erste Tourneen durch ganz Irland folgten, bald wurden auchandere Länder wie Australien, Neuseeland, viele europäische Länder und immerwieder die USA bereist. So eroberte das Duo Stück für Stück die Herzen derFans und trat gemeinsam mit Gruppen wie der Superfolkband ALTAN, DoloresKeane, Sharon Shannon, De Dannan, Marie Breathnach (ex-Riverdance), KaranCasey, Dervish und Lunasa auf.Doch Ende 1997 trennten sich die Brüder. Brendan O`Shea entschied sichzurück in die USA zu gehen (er lebte dort bereits in den achtziger Jahren)um seine Karriere als Singer/Songwriter zu forcieren. Seither ist er im NewYorker East Village zu einer festen Größe der Musikszene geworden.Er schrieb und produzierte bereits 1992 sein Debüt-Album "More Than This"und im Laufe der Jahre 3 weitere CD`s, zuletzt 2010 "Songs From A Tenement".Brendan tourte u.a. zweimal in Japan mit dem Trinity Dance Troupe, teiltesich die Bühne mit The Frames, The Swell Season, Cowboy Junkies, 10,000Maniacs, Elliott Smith, und Interpol.Tim O`Shea blieb dem guten alten Irish Folk und v.a. der Musik seinerHeimat, dem Sliabh Luachra Gebiet, treu. Er spielte Jahr für Jahr mitunzähligen lokalen Musikern aber auch internationalen Größen wie SteveWickham (Waterboys) zusammen und produzierte bis heute vier sehrerfolgreiche CD`S.Er trat weiterhin jedes Jahr in Deutschland auf und ist hierzulande wohlinzwischen einer der bekanntesten Musiker von der grünen Insel. Vor allemseine eigenen Songs, aber auch die von ihm interpretierten Lieder von PaulBrady, Dick Gaughan und Andy M. Stewart haben ihn deutschlandweit bekanntund beliebt gemacht.Im Jahr 2011 sind die O`Shea Brüder extra für das Jubiläum „20 Jahre inDeutschland“ endlich wieder gemeinsam on Stage. Aufgrund des großen Erfolgsdieser Tournee und vieler Nachfragen, werden die beiden auch 2015 erneut ihrPublikum begeistern! Altbekanntes von damals, jeweils eigene Stücke und auchbrandneues gemeinsames Material wird live zu hören und erleben sein.