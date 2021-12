Toxische Krise - Reaktion der Kultur auf Auflagen.

Reaktion der Kultur auf Auflagen.Weidenhausen. Seit der 2-G-Regelung im Einzelhandel können BesucherInnen der Galerie JPG nur noch durch die Schaufenster die Ausstellung „Toxisch“ betrachten. Diese setzt sich mit gesellschaftlichen Spannungsverhältnissen auseinander.„Das sind keine Bilder die einnehmen, das sind Bilder, die Distanz produzieren“, bringt es die Hamburger Künstlerin Silke Rath auf den Punkt.Entsprechend entfiel die Vernissage, eröffnet wurde nur digital und ohne Gäste via Online-Premiere auf dem YouTube-Kanal.Die Galeristin ist gerührt frustriert: „Manche KundInnen fragen telefonisch nach, ob alles in Ordnung sei. Das ist es natürlich nicht... Kultur verbindet und zählt nicht nur in Krisenzeiten zum täglichen Bedarf. Bei 2-G bleibt mein Laden lieber temporär geschlossen; unsere Prioritäten müssen überdacht werden! Die ganze Szene befindet sich in einer echten, existentiellen Not. Kulturorte und AkteurInnen jonglieren seit Monaten mit Problemen, die alle etwas angehen. Persönlich unterscheide ich keine G-Kategorien, denn das hieße zu diskriminieren. Was würde eine derartige „G-isierung“ aus meinem Kulturort machen?“Die Konsequenz: Aufhebung der Öffnungszeiten und spontane Illumination der Ausstellung (via Anfrage unter Tel.: 0176-61731093.)Eröffnungsvideo: https://www.youtube.com/watch?v=YoR8Xdl15is&t=7s