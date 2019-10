„touching moves“ am 27.10.2019 um 18 Uhr und 19.30 Uhr im Theater im g-werk,

Eigentlich geht man ins Theater, um sich von der Bühnenpräsenz faszinieren zu lassen. Was, wenn die zeitgenössische Partizipation kein Halt vor den Körpern der Zuschauer macht?! In „touching moves“ erwarten Ohren, Nase und Haut behutsame fremde und eigene Geräusche, Gerüche und Bewegungen.Karin Winkelsträter (Regie): „Wer ins Dunkelcafé geht, sollte unbedingt auch „touching moves“ besuchen. Es ist eine erweiterte Erfahrung mit Dunkelheit! Wir begreifen die Dominanz des Auges und erkennen, wie die anderen Sinne im Hintergrund arbeiten und sonst kaum wahrgenommen werden.“Zum 100jährigen Bestehen der Blindenstudienanstalt (blista) gründete sich das Ensemble „Beyond the Eyes“ mit Anika Brummer, Gouine Fährmann, Hannah Franke, Uschi Hartnack, Michael Herbel, Magdalena Kaim, Jim Kleuser, Anna-Lena Long, Tobias Long, Lou Meckelnburg, Helga Niehaus, Norbert Peiker, Daniela Schmidt und Frank Winterstein. Vier Jahre später blickt die experimentierfreudige Theatergruppe zurück auf Beteiligungen in Kroatien (Festival 7 BIT, Zagreb), im Rheinland (Sommerblut-Festival, Köln) und am Bodensee (Internationale Theatertage Friedrichshafen). Zuhause ist die Freude groß: Auch in Marburg gibt es wieder fühlbare Theaterauftritte – Performances, die mit den „Zuschauern“ leben.Afföllerwiesen 3a, 35039 Marburg. Reservierungspflichtige Karten für 11 bzw. ermäßigt 8 Euro via SMS an 0177-6785103 oder E-Mail an augenschmaus@email.de.