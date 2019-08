Theater GegenStand Sommerprojekt 2019 - Do. 19. Sept. und am Fr., 20. Sept. 2019,

Jeweils: 20:00 Uhr, in und um den Turmpavillon auf Spiegelslust am:Eintritt:Vorverkauf: 12 € zzgl. 2,20 € Gebühren / ermäßigt 8€ zzgl. 1,80 € GebührenAbendkasse:15 € / ermäßigt 10 €Lassen Sie sich entführen!Entführen in eine verzauberte Welt,eine Welt aus Licht und Schatten,Worten und Klängen,bevölkert von zauberhaften Wesen,die für Sie spielen, singen, flüstern und tanzen.Kartenvorverkauf:Bei Dunkelheit im Wald, sommerlicher Luft, abendlicher Stille, weisen Lichter Ihnen den Weg von Lichtinsel zu Lichtinsel. Lauschen Sie Märchen und Gedichten, entdecken Sie die Natur mit allen Sinnen… oder lassen Sie sich lieber in der Hängematte schaukelnd von mystischen Klängen verzaubern? Ruhe genießen oder mitten in einen Dichterwettstreit zwischen den wunderlichsten Wesen des Waldes geraten…Sie sind mittendrin, eingebettet in eine wunderschöne Kulisse der Natur.Wir garantieren Ihnen einen wahrlich phantastischen Sommernachtstraum, gewoben aus Poesie und Musik; geflochten aus Texten von Theodor Fontane, Johann Wolfgang von Goethe, Heinrich Heine, Else Lasker-Schüler, Christian Morgenstern, Rainer Maria Rilke, Joachim Ringelnatz, Bettina von Arnim und weiteren bekannten und unbekannten Dichtern der deutschen Literatur.Die Sommerprojekte von Theater GegenStand finden an außergewöhnlichen Orten statt, wobei es meisterlich gelingt, die Besonderheiten dieser Orte zu nutzen und einen ganz neuen Blick darauf zu ermöglichen.Wir empfehlen Ihnen festes Schuhwerk (Waldwege) und dem Wetter angemessen Kleidung.Dauer der Performance: ca. 90 Minuten, Ausklang bei Wein und MusikTexte: Theater GegenStand und Klassiker der deutschen LyrikRegie/ Künstlerische Leitung: Karin Winkelsträter und Inga Berlin