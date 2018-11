The Sakuro Experience

The Sakuro ExperienceSakuro ist ein MC – ein Master of Ceremony. Das kann man bei ihm wörtlich nehmen. Sakuro live ist kein Konzert sondern eine Zeremonie, eine Reise durch das Rabbit Hole hin zum anderen Ende der Welt und endet meist mit einer ekstatischen Selbstbefreiung.Die Zuhörer werden zum Teil der Show, heulen den Mond an, lassen kriegerische Schreie erklingen und das ein oder andere Mal entstehen treibende Drum Circle um die Bühne herum. Durch eine wilde Mischung aus nachdenklicher Versunkenheit, verbindendem Gesang und ekstatischem Tanz gelangt der Zuhörer angeleitet vom Zeremonienmeister Sakuro zu einer tieferen Ebene seines Seins. Manchmal kommt er dabei mit verborgenen Sehnsüchten oder abtrainierten Fähigkeiten in Kontakt, manchmal entdeckt er in der vorgelebten Befreiung Sakuros seine eigene Fähigkeit zur Befreiung.1Wie bei einem Ecstatic Dance wird die Geschwindigkeit und Dynamik der Musik die Show über hochgeschraubt und DJ Kamaeh sorgt mit fließenden Übergängen und ausgedehnten Solo-Passagen für einen Live-Flow der Extraklasse.Elemente der Rave-Kultur werden mit Elementen der Weltmusik verknüpft, so spielt Kombucha live Didgeridoo zu programmierten Drum-Grooves und liefert damit einen satten Bass-Teppich. Organisch-florierende Klänge treffen auf technisch-präzise Sounds und erschaffen eine einzigartige Verbindung von Natur und Technik.Begleitet werden Sakuros Botschaften durch die seidene Stimme von Sophie Sunshine, welche stets einen liebevollen und kraftspendenden Impuls setzt. Es geht ihr um die Selbstverwirklichung der Frau, mit ihrer Präsenz wird bei den Shows die Weiblichkeit beschworen.Auch das Räuchern ist ein wichtiger Bestandteil der Shows. Schließlich ist die Bühne ein Tempel und die Show eine Zeremonie. Wohlduftende, reinigende Gerüche machen ebenso wie der Tanzschweiß die Erfahrung im Wahrnehmungsbereich der Nase perfekt.1 Sakuro vermittelt durch absurdes Erscheinen, verdrehte Weltansichten und völliger Unangepasstheit, dass die größte Freiheit in der heutigen Gesellschaft darin besteht, sich selber zu verwirklichen und zu leben ohne auf eine Bestätigung vom Außen angewiesen zu sein. Viele Zuhörer nehmen diese Inspiration mit in ihren Alltag.