Terra Tech Festival, 6. Juli 19, ab 15 Uhr, Gelände rund um die lutherische Pfarrkirche

Wie in den Vorjahren lädt ein bunter Basar zum Schlendern und Stöbern ein. Hier finden Interessierte afrikanisches, nepalesisches, lateinamerikanisches sowie europäisches Kunsthandwerk. Für das leibliche Wohl sorgen internationales Essen, Gegrilltes und Getränke sowie Kaffee und Kuchen.Mit-Mach-AktionenDas Kinderprogramm umfasst Kinderschminken, Riesenseifenblasen, den Clown Semillita mit Zirkusakrobatik, der Kunstkoffer der Kunstwerkstatt Marburg sowie ein Glücksrad. Die Märchenerzählerin Karin Kirchhain begeistert Jung und Alt. Während die Kleinen beschäftigt sind, können auch die Großen aktiv werden. Den ganzen Nachmittag über gibt es die Möglichkeit an verschiedenen Workshops teilzunehmen. Vermittelt werden das Erstellen von Mosaiken, orientalischen Tänzen aus 1001 Nacht, kniffelige Zirkustricks und afrikanisches Trommeln.Live-MusikNoch basteln wir fleißig am Live-Programm, aber wir haben schon hochkarätige Zusagen erhalten: Tänzerin Dilara Amarin begeistert mit orientalischem Tanz, die Trommelgruppen Kimba Djembe Orchestra und TokoTokki fordern u.a. mit traditionellen westafrikanischen Rhythmen zum Tanzen auf. Das ist eine perfekte Einstimmung auf Bakad Kapelye, die ihr Publikum mit osteuropäischer Klezmer Musik und Musik aus den Balkanländern in Schwingung versetzten, sowie Rising Fire, die mit African Roots Reggae und afrikanischem Sounds einheizen.Infostand & ProjektkinoAm TERRA TECH Infostand können sich die Gäste über unsere Organisation und über unsere weltweite Projektarbeit informieren. Zusätzlich geben Vorträge, Diashows und kurze Video-Beiträge bildhafte und konkretere Einblicke in aktuelle TERRA TECH Projekte.Der gute ZweckJedes Jahr fließen die Festival-Erlöse in unsere weltweite Projektarbeit. In diesem Jahr unterstützen wir vor allem das Bildungsprojekt in Äthiopien. Dort ist der soziale Druck auf junge Menschen groß. Mit zunehmendem Alter steigen die Erwartungen der Familien, dass die jungen Menschen etwas zum Einkommen beitragen. Große Klassen, fehlende individuelle Unterstützung und Lehrer, denen es oftmals an didaktischen Kenntnissen mangelt, schaffen aber ein schwieriges Lernumfeld. Viele Prüflinge sind nicht auf die zentralen staatlichen Prüfungen vorbereitet. Als Folge dessen versuchen etliche Schulabbrecher_innen ohne Abschluss ihr Glück. Flucht ist die Antwort vieler auf diese Perspektivlosigkeit. 2015 sind über eine Million Menschen aus Äthiopien geflohen. 38 Prozent davon haben die Schule abgebrochen, um auszuwandern.Daher beiten wir gemeinsam mit unserem lokalen Partner KELEM kostenfreien Nachhilfeunterricht sowie berufsvorbereitende Kurse. Trotz widriger Umstände können junge Menschen so ihren Abschluss erlangen und einen Einstieg ins Berufsleben finden. Zudem finden Aufklärungskampagnen für das Umfeld der jungen Menschen statt, da die Jugendlichen zu Hause sogar oftmals motiviert werden zu fliehen, um aus dem Ausland Geld zu schicken. Außerdem werden 500 Lehrer fortgebildet, vor allem im didaktischen Bereich. Sie erhalten auch geeignetes Lehrmaterial. So können sie künftig die Schüler_innen besser motivieren und erfolgreich auf die wichtigen Prüfungen vorbereiten. 22 Euro kostet ein Schulabschluss, der Zukunft sichert.Tatkräftige Hilfe willkommenWenn auch Sie eine tolle Idee für einen Verkaufsstand oder eine Mitmachaktion haben, melden Sie sich bei uns! Wir freuen uns über Vorschläge und Anregungen und natürlich über tatkräftige Unterstützung am Veranstaltungstag. Kontakt: info@terratech-ngo.de