TERRA TECH Festival 2019

Am vergangenen Samstag fand das diesjährige TERRA TECH Festival statt. Die Benefizveranstaltung zur Unterstützung von Bildungsprojekten in Äthiopien wurde dieses Jahr zum ersten Mal in der Marburger Oberstadt auf dem Gelände der Lutherischen Pfarrkirche ausgerichtet. Bei strahlendem Sonnenschein konnten zahlreiche Besucher willkommen geheißen werden. Ab 15:00 Uhr wurde ein vielfältiges Programm geboten. Die kleinen Besucher des Festivals konnten sich in der Kinderecke schminken lassen, sich auf der Hüpfburg austoben oder am Gewinnspiel beim Glücksrad teilnehmen. Die Märchenerzählerin und der Zirkusakrobat sorgten nicht nur bei den Kindern für Staunen und regen Applaus. Für musikalische Einlagen auf der Bühne sorgten das Kimba Djembé Orchestra, Tok-Tokki und Bakad Kapelye, die die Anwesenden zum Tanzen brachten. Die Bauchtänzerinnen entführten das Publikum mit ihrer Tanzshow zu orientalischen Klängen in eine andere Welt. Bei verschiedenen Workshops, wie dem Erstellen persönlicher Mosaike, afrikanischen Trommeln oder Bauchtanz, wurde den Besuchern die Gelegenheit gegeben, das Gesehene und Gehörte selbst umzusetzen.Wer die Zeit zwischen den verschiedenen Programmpunkten mit dem Schlendern über den Platz vor der Stadtpfarrkirche nutze, konnte bei zahlreichen Ständen von TERRA TECH, Contigo, artgerecht, Schnipselkunst oder dem Freundeskreis Nepalhilfe Fairtrade Produkte, Kunst, Kleidung, Deko und vieles mehr bewundern und erwerben.Die Verpflegung der Besucher wurde durch ostafrikanische Gerichte und kühle Getränke sichergestellt.Bis spät in den Abend hinein konnten die Besucher afrikanischen Reggae von der Band Rising Fire genießen und das TERRA TECH Festival über den Dächern der Oberstadt ausklingen lassen.