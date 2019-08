TanzabendTango ArgentinoOpen Air am SpiegelslustturmEintritt auf SpendenbasisFür alle die gerne Tango tanzen, findet am Freitag, dem 16. August ab 20 Uhr, eine Milonga am Spiegelslustturm statt. Getanzt wird auf der Waldbühne im offenen Zelt.Zugleich bieten wir Ihnen einen fantastischen Ausblick auf Marbug.