Tag des offenen Turms - Mittwoch, 1. Mai 2019, ab 11.00 Uhr auf der TurmTerrasse

Frühschoppen mit Waffeln, Bratwurst und Live-Musik amAußerdem informiert MObiLO über seine Arbeit und dieFortschritte der baulichen Erweiterung am Kaiser-Wilhelm-TurmDer Eintritt ist freiKultur und Natur purWas kann schöner sein, viel schöner als durch die Wälder zu streifen und aus der Ferne Musik zu hören und allmählich näher zu kommen und sich plötzlich mitten in einem Gemälde von Pieter Brueghel dem Älteren zu finden.Nein, Brueghels Bauernhochzeit ist es nicht wirklich - aber vergleichbar! - mit der Atmosphäre und dem Befinden am 1. Mai auf der Sonnentherrasse des 1890 eröffneten Spiegelslustturms. Es gibt Live-Musik zu hören und Bratwurst und Waffeln und kühle Getränke bei einem grandiosen Blick, hoch über der Stast und über alle Horizonte.Das Bühnen-Programm:11.00 Einlass12.00 Begrüßung- des Vereinsvorstandes12.15 Jazzabel zum Frühschoppen- Barbara Krzensk, Pin.- Ellen Wieting, Gesang- Bettina Maier,Sax,Caj.13.00 Selbstdarstellung des Vereines MObiLO e.V.- der Vorstand- .....14.00 Sangeslust auf Spiegelslust- 3 Songs in eigener Sache14.15 Dylan-Art- The times are changing- Subterranean Homesick Blues- one more cup of coffee15.00 String-Tango- Diana Metzing- Gerd Schiebl- Justus Noll,16.00 GeNauSo- Anita Naumann- Kalle Sommer17.00 Ende