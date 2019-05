Tag der offenen Tür in der Gemeinschaft in Kehna

Auf den drei Höfen der Gemeinschaft wurde viel angeboten für Leib und Seele, auf den Lageplänen, (s. Bilder unten) konnte man sich gut orientieren: wo man was findet.In dem weitläufigen Gelände der Gemeinschaft in Kehna, gab es ausreichend Gelegenheit für jeden Besucher, sich den Tag so angenehm wie möglich zu gestalten.Anschauen, aussuchen, kaufen, essen und trinken, für jeden war etwas dabei, je nach Neigung und Interesse. Die Kaffeerösterei mit angeschlossenem Café, war natürlich ein Besuchermagnet, aber auch die Bratwurststände wurden gut besucht.