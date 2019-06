SWING SIDE OUT, Freitag, 05.07.19, 20.00 Uhr, WaldPavillon

Swing Outside mit:Andrea Götzfried (Gesang),Malte Buchholz (Bass/Gesang/Gitarre), Mario Thiel (Gitarre/ Harmonika/Bass),Lennard Kriems (Schlagzeug/Percussion), Oliver Jordan (Piano)Eintritt: 15,-/ 12,- €Wir, die Bandmitglieder, kommen aus dem Marburger Raum.Wir machen Musik zum Wohlfühlen, Schmunzeln, Mitsingen und TanzenWir spielen Swing von Big Bad Voodoo Daddy bis Robby Williamsmit gelegentlichen Ausflügen zu Rockabilly, Country und BluesSie dürfen sich also freuen auf eine Mischung aus Swing, Pop und Kabarett,die Ihnen ein Dauerlächeln ins Gesicht zaubert...Stimme aus dem Publikum:“Das Beste, was ich an Vergleichbarem bisher gehört habe”