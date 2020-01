Die Marburger Band spielt Swing mit Ausflügen in andere Genres aus dem Balkan (Gogol Bordello) Griechenland (The Speak Easies Swing-Band) und Guatemala (Gaby Moreno).Ihr Programm ist aufgeweckt, amüsant und abwechslungsreich. Akustisch instrumentiert , á la `postmodern Jukebox´mit ganz eigenem Charme.Andrea Götzfried – vocMario Thiele – g, vocOliver Jordan – p, akkMalte Buchholz – b, vocStefaan Hellevoet – perc16.01. 202020:30 UhrEintritt frei!Jazzclub Cavete: Kategorie Different Club