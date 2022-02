SWEET HOME, Ausstellung im Kunstmuseum Marburg

Behaustsein – und dessen Gegenteil – stehen im Zentrum eines gesellschaftspoli􀆟schenDiskurses von globalem Ausmaß: Auf der einen Seite das weltweite, ökonomisch undpolitisch bedingte Migrationsgeschehen, auf der anderen der Zwang zum Zuhausebleiben,der das Miteinanderumgehen vor ungeahnte sozialpsychologische Probleme stellt und dasfreiwillige Freizeit-Nomadentum des Massentourismus. In diesen Spannungsfeldernbewegen sich die künstlerischen Positionen, die SWEET HOME versammelt und die um die Frage „Wie wohnt der Mensch?“ kreisen. Gleich vier Positionen nähern sich dem Thema über die topografische Peripherie:INGMAR ALGE durchstreift die Wohnbezirke seiner heimatlichen Umgebung in Vorarlberg (Österreich), wo eine zersiedelte Landschaft stellenweise so tut, als sei sie noch Natur. Hinter dem Verhau aus Vegetation verschanzen sich nicht nur die Bewohner, sondern die Häuser selbst. Sie gehen in Deckung hinter den Barrieren aus Hecken, während allenfalls noch das Obergeschoss es wagt, ins Freie zu blicken. Ingmar Alge registriert diese hermetischen Verhältnisse in einer umfangreichen Serie von Bildern, deren Vor-Bilder als Bollwerke gegen die Angst Zeugnisse eben dieser Angst sind.Auch MATHIAS WEIS durchkämmt die Außenbezirke der Städte, die ja zugleich Außenbezirke des Lebens sind. In den urbanen Randzonen findet er die unendliche Zahl an Motiven, die er zunächst mit der Kamera, dann mit Pinsel und Farbe in fulminanter Malweise festhält. In seiner Installation „Mobilien“ versetzt Mathias Weis die Immobilien in Bewegung. Die Überflutung des Ausstellungsraums mit Umzugskartons und seinen Gemälden macht die Eigenheime als Spielwiesen der bauherrlichen Selbstverwirklichung sichtbar.CHRISTIAN ANDREAS MÜLLER gibt sich nicht mit der fotografischen Erfassung derArchitekturen zufrieden. Er eliminiert mit digitalen Verfahren die Schwachstellen derGebäude: ihre Fenster- und Türöffnungen nämlich, über die etwas von außen nach innenoder gar von innen nach außen dringen könnte. In der Serie “Kubatur!“ verschließt eineintrovertierte Architektur ihre Augen gegenüber der äußeren Wirklichkeit. Der Bunker wirdzum Vorbild für diese gesichtslosen Bauklötze, die bezeugen, was geschieht, wenn mit derThese vom Ornament als Verbrechen ernstgemacht wird.DAGMAR WEISS widmet sich in ihrer Video-Installation „Buxus“ dem Vorgarten, demEingangs- und Vorzeigebereich als Ausweis von bürgerlicher Wohlanständigkeit, vonHausbesitzerfleiß und Ordnungsempfinden. Diese Zone ist die Bühne, auf der Dagmar Weiß Bewohnerinnen und Bewohner des Orts zum Tanzen bringt. Die florale Ornamentik der dressierten Natur wird in Bewegungsabläufe verwandelt: in ein performatives Geschehen, in dem die architektonische Strenge der Gartengestaltungen und das rhythmisch agierende Personal harmonisch zueinander finden.Den Fotografen JENS GERBER interessiert weniger die Architektur als das Material davor: Bei seiner Serie „Hausrat“ bemächtigt er sich in einer Art Spurensicherung des Verworfenen und von den Eigentümern Verlassenen. Nutzlos Gewordenes (vulgo: Sperrmüll) macht er zu Gegenständen seiner künstlerischen Zuwendung. Das in chaotischen Zuständen Verlassene, drapiert er zu konstruktivistischen Skulpturen des Überflusses um und entreißt diese Readymades aus Zivilisationsabfall fotografisch der Missachtung.In DANIEL BEHRENDTs Bildern erkennen wir Fenster – im wievielten Stock denn wohl? – mit schwachen Spuren von Leben dahinter: eher Sehschlitze oder Schießscharten statt Medien des Kontakts und der Kommunikation. Das Fensterbild, jenes traditionelle kunsthistorische Sujet des Ausblicks, ist bei Daniel Behrendt mit einer gegenläufigen Perspektive verbunden.In monochrome Bildflächen eingelassene Aussparungen liefern ein Minimum anInformationen, aber öffnen sich als Appelle an die Vorstellungskraft der Fenstergucker umso mehr gegenüber Assoziationen und Mutmaßungen.HEINRICH MAUERSBERGER macht mit seinen Exkursionen in den ländlichen Raum deutlich, dass auch der nicht mehr die Idylle bereitstellt, die eine nostalgisch motivierteGroßstadtflucht in ihm sehen will. Mit seiner offenen Malweise reproduziert und verstärkt erdas Marode der Mauern und Dachlandschaften in den vergangenheitsgesättigtenOrtschaften. Trotz ihrer zumeist heitern Farbigkeit sind Heinrich Mauersbergerskünstlerische Bestandsaufnahmen tragisch grundiert und die Lebenden ausgespart.JOANNA SCHULTE nennt Ihre Installation „Paximat“ – und verweist damit auf dengleichnamigen Dia-Projektor, der in ihrer provisorischen Freizeit-Behausung das Innere mitdem Äußeren verschränkt und zugleich an die eigene Biografie anbindet. Geruch undAtmosphäre des Materials und der versammelten Objekte mobilisieren die Erinnerung an dieprivate Familientradition und deren personelle Konstellationen. Darüber hinaus aber ist das mitten im Saal aufgeschlagene Zelt Symbol für den Widerspruch von heutigerZwangsmobilität und der Camping-Kultur des 20. Jahrhunderts.Dass den eilfertig fabrizierten Gebäuden schließlich das letzte Stündlein geschlagen hat, zeigt GUIDO ZIMMERMANN mit seinen „Cuckoo Blocks“. Bau- und Geschmackssünden finden sich in ein und demselben Gehäuse vereint: die Kuckucksuhr, das kleinbürgerlicheGemütlichkeitsaccessoire und der brutalistische Betonbau, der Inbegriff derUngemütlichkeit. Im Ticken der Zeitbombe entlarvt sich ein dysfunktionaler Funktionalismus, an dem die Zeichen des Verfalls das Ornament bilden.Ein Baumarkt wirbt mit dieser Verheißung: „Erst wenn wir uns in unserem Zuhause rundumwohlfühlen, sind wir dort absolut wir selbst, unverstellt und echt: kreativ und ausgelassen,voller Zusammenhalt und Zuversicht, ganz abgedreht oder ganz entspannt.“ Die Bilderunserer Ausstellung vermögen allesamt diese fröhlich-naive Heimwerker-Zuversicht kaum zu garantieren.Dr. Harald Kimpel, Kurator der AusstellungZur Ausstellung erschien ein Katalog im Jonas Verlag.Der Marburger Kunstverein dankt der ART-regio Kunstförderung derSV SparkassenVersicherung und der Stiftung Kunstfonds für dieUnterstützung im Rahmen des Sonderförderprogramms 20/21NEUSTART KULTUR – Förderung von Kunstvereinen.marburger kunstverein e.v.Öffnungszeiten: Di – So 11 – 17 Uhr, Mi 11 – 20 Uhr / Eintritt freiGerhard-Jahn-Platz 5 (Biegenstraße 1) · 35037 Marburg · Tel. 06421-25882Mail: info@marburger-kunstverein.de · Homepage: www.marburger-kunstverein.deFacebook: www.facebook.com/Marburger.KunstvereinGeschäftsführerin Dr. Carola Schneider, Tel.: 0178-7303438, Mail: schneider@marburger-kunstverein.de