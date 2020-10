Sven Drühl: Apokryphe Landschaften - Marburger Kunstverein, 23.10. - 10.12.2020

Die Werke von Sven Drühl beziehen sich seit nunmehr 20 Jahren stets auf die Kunstwerke von anderen Künstlern. Es handelt sich um Bilder über Bilder, sozusagen Abstraktionenzweiter Ordnung. In seiner speziellen Technik aus Öl, Lack und Silikon, hat Drühl meistLandschafts- oder Architekturmotive geschaffen, die alle Vorlagen in seinen unverkennbaren Stil zwingen und einer Art Neubewertung und Neuverortung im Sinne eines Remix unterziehen.Die Ausstellung im Marburger Kunstverein ist fokussiert auf Werke der letzten 8 Jahre. Seitdieser Zeit entsteht ein neuer Werkblock von Lackbildern, mit denen Drühl den Blickumkehrt: Er bezieht sich nun nicht mehr etwa auf Gemälde, die ihrerseits aufNaturanschauung basieren, sondern verwendet stattdessen nun als Ausgangsmaterialseiner Gemälde vielfach Fotos von Künstlerkollegen wie Sebastião Salgado oder auchWolfgang Tillmans, aber zunehmend auch rein virtuelle Vorlagen, die er aus den Textur-Hintergründen gerechneter Welten für große Blockbuster-Games extrahiert und in extremrealistisch anmutende Malerei übersetzt. Es entstehen Landschaftsgemälde, die sich eben genau nicht mehr auf eine reale Landschaft beziehen.Die Ausstellung umfasst rund 20 großformatige Bilder in Öl und/oder Lack, 9 kleine Bilderund eine Neonarbeit.Ergänzt werden die Gemälde seit 2019 um fünf detailgetreue monochrom-schwarzeSkulpturen von Bergmassiven wie Mont Blanc, Mount Everest oder Matterhorn. DieseBergskulpturen bilden eine Verlängerung der Malerei in den Raum.Sven Drühl (*1968 in Nassau/Lahn) studierte 1991-96 Kunst und Mathematik an derUniversität GH Essen, ist zudem promovierter Kunstwissenschaftler und lebt in Berlin.www.svendruehl.deZur Ausstellung erschien im Verlag Hatje Cantz ein Katalog:Sven Drühl. Apokryphe Landschaften, 2020hrsg. von Lisa Felicitas Mattheis und Carola Schneider174 Seiten, zahlreiche AbbildungenSubskriptionspreis 25 € (regulär 35 €)Pressegespräch: Mittwoch, 21.10.2020, um 11 UhrAusstellungseröffnung: Freitag, 23.10.2020, 18 Uhr (bei Einhaltung der aktuellen Corona-Beschränkungen)kostenlose Führungen: jeden Samstag um 16 Uhr mit Friederike HagelZeichnen am Abend: Donnerstag, 5.11. und Dienstag, 24.11.2020, um 18 UhrÖffnungszeiten: Di – So 11 – 17 Uhr, Mi 11 – 20 Uhr / Eintritt freiGerhard-Jahn-Platz 5 (Biegenstraße 1) · 35037 Marburg · Tel. 06421-25882Mail: info@marburger-kunstverein.de · Homepage: www.marburger-kunstverein.deFacebook: www.facebook.com/Marburger.KunstvereinGeschäftsführerin Dr. Carola Schneider, Tel.: 0178-7303438, Mail: schneider@marburger-kunstverein.de