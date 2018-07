Marburg : Friedrichsplatz |

Hiermit lade ich alle Freunde und Fans von “BY THE WAY“ zum Südstadtfest 2018 der Südstadtgemeinde am

04.08.2018 ab ca. 20 Uhr, auf den Friedrichsplatz in Marburg herzlich ein.

Es gibt was zu feiern:

Die Südstadtgemeinde Marburg e.V. wird 25 Jahre jung und Sabine und ich machen zum 10. Mal auf dieser tollen Veranstaltung zusammen Musik.

Wir freuen uns schon sehr darauf, mit euch zu feiern!!!