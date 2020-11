Stille Eröffnung, Sonntag, 22. November eröffnet die Ausstellung „Bäume“ in Weidenhausen.

Diesen Sonntag, 22. November eröffnet die Ausstellung „Bäume“ in Weidenhausen.In dem Bundesland mit dem größten Bewaldungsanteil (Hessen teilt sich den Platz mit Rheinlandpfalz), stellen zwei Hamburger Künstlerinnen „Bäume“ aus: Silke Rath (die in Marburg durch ihre Marburgviren-Ausstellung bekannt wurde) und Brigitta Höppner (mit ihren "Painting stills"). Letztere präsentierte 2018 im Kontext von Geschwindigkeit abstrahierte Meeresküsten und Stadtansichten in der Galerie JPG und verlässt nun immer öfter das runde Format.Nach dem auferlegten Ausfall der Höppnerschen Frühlingsausstellung in der Weidenhäuser Galerie konzipierten die Künstlerinnen kurzerhand dieses Ausstellungsgewand der Doppelausstellung. Geblieben ist Raths Ausstellungsdauer, kombiniert mit Höppners Titel. Entstanden ist eine feinfühlige Landschaftsausstellung mit Leinwandarbeiten. Raths Handschrift ist sofort in ihren sogenannten Leinwand-Cuts (Skalpellarbeiten) erkennbar, die hier erstmals die Kleinformate verlassen und thematisch angelehnt eine dem Wald nahestehende Farbgebung offerieren.Die Winterausstellung wird ohne Einlass, gemäß dem Motto „Türen zu, Scheinwerfer an“, eröffnet werden. JPG bedauert: „Es wird eine stille Eröffnung werden. In die Ausstellung darf ich nicht einladen, als Laden des Einzelhandels darf ich jedoch Werktags öffnen, es ist ein Dilemma!“ Andere öffnen die Fenster, Galerie JPG hält sie am Eröffnungstag geschlossen.Vernissage „Bäume“: 22. November, 10 Uhr. Eintritt: Postkartenverkauf, tel. Anfrage: 0176-61731093, Galerie JPG, Weidenhäuser Str. 34, 35037 Marburg.