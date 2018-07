Sternstunden im Turm: Der Dünsberg und die Vermessung der Erde Im Dialog mit Günter Leicht

Sternstunden im Turm:Im Dialog mit Günter LeichtEintritt: 5,- €Wie groß ist die Erde, welche Form hat sie? Zu allen Zeiten stellten sich die Menschen diese Frage. Heute wissen wir: Der Umfang der Erde am Äquator beträgt 40.000 km, die Kugelform der Erde ist zum Nord- und Südpol leicht abgeflacht. Zwei Jubiläumsereignisse in 2017 waren Anlass, die Geschichte der Landesvermessung auf dem Dünsberg im Zusammenhang mit der Erdvermessung näher zu betrachten.Vor 200 Jahren – 1817 – begann die Vermessung der preußischen Dreieckskette 1. Ordnung „von Berlin bis nach dem Rhein“. Bereits im ersten Jahr wurden die Beobachtungen auf dem Dünsberg durchgeführt.Vor 150 Jahren – 1867 – ist das Großprojekt der „europäischen Gradmessung“ ins Leben gerufen worden. In dieser Arbeitsgemeinschaft haben erstmals in der Geschichte Europas Fachleute auf wissenschaftlichem Gebiet international zusammengearbeitet.In dieses Projekt war der Dünsberg mit seinen Messwerten aus sechs verschiedenen Landesnetzen eingebunden, wenn auch nur als kleines Steinchen in einem großen Mosaik. Auch Marburg hat einen Platz in dieser Geschichte.Günter Leicht, geb. 1941, studierte Vermessungstechnik an der Fachhochschule Frankfurt am Main. Zunächst war er für das damalige Hessische Landesvermessungsamt Wiesbaden hessenweit im Außendienst tätig, danach beim Katasteramt Gießen als Sachgebietsleiter Innendienst. Es folgten zwölf Jahre als Bürgermeister der Gemeinde Biebertal. Im Ruhestand widmet er seine Aufmerksamkeit ehrenamtlich den Kelten und der Landesvermessung am Dünsberg in seiner Heimatgemeinde.