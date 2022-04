Sternchen auf die Bühne

Am 4. Mai lockt die FLINTA-Bühne „Our Stage“ zum ersten Mal ins trauma im g-werk.Ein Pressetext mit vielen Sternchen und queeren Begriffen, die erst seit wenigen Jahren erhöhte Aufmerksamkeit in der Öffentlichkeit finden, wirbt für die neue offene Bühne für nicht cis hetero männliche Personen in Marburg. Seit Anfang des Jahres sind fast zwanzig Ehrenamtliche aus allen Bereichen der Gesellschaft mit den Planungen für die FrauenLesbenIntersexuelleNicht-binärTransgenderAgender*-Bühne (wie die FLINTA-Bühne ausgeschrieben lautet) tätig. Die Initiatorin Tina Kuhn verdeutlicht: „Frauen* [lacht und fügt ernst hinzu] bitte mit Sternchen am Ende...haben es in der Musikbranche schwerer und das liegt nicht nur an uns selbst!“Kuhn ist Musikerin, Musiklehrerin und queerfeministische Aktivistin, sie setzt sich für gegenseitige Stärkung, Sichtbarkeit und Selbstbewusstsein ein. Sichere Räume seien auch in Marburg nötig, so Kuhn, um diskriminierende, unterdrückende Strukturen und vorhandene Hindernisse abzubauen sowie Privilegien zu hinterfragen. Deswegen seien auch nur FLINTAs eingeladen zu musizieren, zu jammen, zu tanzen oder zuhörend Fuß wippend und Finger schnipsend teilzunehmen, Cismänner müssen draußen bleiben.„Frauen* müssen empowernde Erfahrungen als Musikschaffende machen können; mit Frauen* am Mischpult, in der Organisation, im Publikum und natürlich als Mitmusizierende“, erklärt Kuhn stolz.Vergewaltigung oder grobe Beleidigungen, die beispielsweise dank #meToo-Aktionen öffentlich diskutiert werden, seien weniger das Problem, dass Frauen den professionellen Sprung in die Popmusik nicht schafften. Subtile Signale, fehlende Vorbilder für Mädchen, peinliche Fragen und unangenehme Erlebnisse steckten dahinter. Frauen müsste das Gefühl geben werden, dass sie als selbständige musikschaffende Personen nicht falsch, sondern genau richtig seien. Genau für diese positiven Erfahrungen setzt sich das Our-Stage-Team ein. Eine Initiative von feministischen Musik-Aktivistinnen: Musikerinnen*, Musikliebhaberinnen*, Musiklehrerinnen*, Kreativen, die für Frauen, Transmänner, nicht-binäre, gendefluide, inter und agender Personen einen musikalischen safe space in Marburg eröffnen.Nachweisbar existiert in der klassischen Musik und Popularmusik eine strukturelle Benachteiligung: Der letztjährige Bericht der University of Southern California Annenberg über Frauen in der Musikindustrie deckt für die Jahre 2012 bis 2020 den Rückgang an Frauen in den größten Kategorien auf. Nur in 20,2 Prozent der Top-Songs sind Frauen die ausführenden Künstler*innen. Demnach kamen auf jede Frau – von den insgesamt 1.797 Musikschaffenden dieser 900 Lieder– 3,6 Männer. Auch der Anteil der Songwriter*innen sank von 14,4 auf 12,9 Prozent. Nur 2 Prozent der Musik-Produzent*innen waren weiblich. Die größte Diskrepanz herrscht jedoch zwischen nichtweißen weiblichen Produzent*innen und weißen Männern: Letztere standen dem Bericht zufolge 180-mal öfter hinter den Tracks. (Nachlesbar auf: https://www.bonedo.de/artikel/frauen-in-musikbranc... und: https://assets.uscannenberg.org/docs/aii-inclusion... Our Stage: 4.5., 18.00 Uhr, trauma/g-werk, Afföllerwiesen 3a, 35039 Marburg, Infos unter Tel.: 0177-2352011.