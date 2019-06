Stadtbummel in Kirchhain

Kunst und Natur entdeckenDer Skulpturenpfad Kirchhain ist das Ergebnis bürgerschaftlichen Engagements in unserer Stadt. Die künstlerischen Anregungen kamen zum Teil aus den Reihen der Kirchhainer Bürgerinnen und Bürger, die ebenfalls an der finanziellen Unterstützung des Gesamtprojektes beteiligt waren.Der Skulpturenpfad ist ca. zwei Kilometer lang. Er verbindet den Bahnhof mit dem Erlensee. Er führt durch die Fußgängerzone,das Herz der Kirchhainer Innenstadt, vorbei an der "Großen Mühle". Er kreuzt den Annapark (gestaltet von den Gebrüdern Siesmayer) und führt weiter zum Erlensee.Der Weg führt in ein Naturschutzgebiet mit außergewöhnlicher Vielfalt an Flora und Fauna. Zu besichtigen ist eine Akustikstation, in der die Natur „hörbar“ wird. An blinde Menschen ist in besonderer Weise gedacht. Der Naturlehrpfad und ein damit verbundener Baumlehrpfad ist blindengerecht mit Punktschrift ausgeschildert.