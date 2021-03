Spaghetti brechen Sehgewohnheiten - Kunstpicknick, 27. März um 15 Uhr in der Galerie JPG.

Fotoausstellung „Langware“ von Birgit Bornemann (Norderstedt) eröffnet mit Kunstpicknick und Künstlerinnengespräch am 27. März um 15 Uhr in der Galerie JPG.Anmutig, wehrhaft, verspielt und nahbar verzaubert muten die Nudelnester I bis III an. Die Themen Langzeitwahrnehmung, Zufälligkeiten, Antagonismen und Intuition sind wichtig für Birgit Bornemann, die das Flüchtige eines Nahrungsmittels mit Verfallsdatum in überlagerten Fotografiken festhält. Die Norderstedterin erklärt: „In meiner Werkserie Langware arbeite ich mit teils gegensätzlichen Bildebenen, um der Zufälligkeit und meiner Intuition Raum zu geben. Auf diese Weise gelingt es mir, mich künstlerisch intensiver mit einer Realität voller Ungereimtheiten auseinanderzusetzen, als es mir mit der reinen Abbildung möglich wäre."Angerichtet wird etwa "Nudelsalat" auf „Wiesenstück“, eine in Quadrate zerschnittene Fotografie, die auf einem Stück Wiese mit Gänseblümchen verortet ist. "Mich faszinieren die grafischen und objekthaften Qualitäten von Pasta: Mit dem Bruch gewöhnlicher Spaghetti breche ich auch mit Sehgewohnheiten. Ablichtungen werden zu Fotografiken, Alleinstellungsmerkmale zu Zeichen und abstrahierten Formen.“Angedockt an das Photo.Spectrum.Marburg zählt diese Ausstellung zu den wenigen, die auch unter Einhaltung der neuesten Corona-Auflagen wie geplant umgesetzt werden können. Galeristin JPG äußert sich dazu: „Die Galerie zählt zum Einzelhandel, wir haben die Auflage darauf zu achten, dass sich maximal 5 bis 10 Personen vor dem Schaufenster aufhalten. Allen anderen kann ich versprechen, dass sie den März-Highlights in kurzen Videos nachspüren werden können. Wir leben in umständlichen Zeiten, das heißt jedoch nicht, dass sich manche Umstände nicht lohnen!“Die Ausstellung „Langware“ öffnet am 27.3.21 und ist bis zum 6.6.21 zu sehen. Öffnungszeiten nach Terminvereinbarung, Tel. 0176-61731093. Galerie JPG, Weidenhäuser Straße 34, 35037 Marburg. Künstlerpage: www.birgit-bornemann.de