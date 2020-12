Sensibilität für Nachhaltigkeit in Kunst und Praxis

Neue Frauenarztpraxis mit Kunstausstellung „Ein QM“ in Lohra eröffnet.Ähnlicher könnten die Themen von Michael Wagner und Dr. Johannes Reichelt nicht sein: Dem einen ist nachhaltiges Handeln mit dem Ziel der Klimaneutralität in der eigenen Arztpraxis eine Herzensangelegenheit, dem anderen die Aktivierung der Mitmenschen für die Schätze der regionalen Natur. Frauenheilkunde trifft auf Kunst. Beide sensibilisieren für Nachhaltigkeit vor der Haustüre (Kunst) und im Beruf (Praxisgestaltung).Zur Entspannung und Faszination holen Wagners Makrofotografien unter Acrylglas und auf Forex die Natur in die Praxisräume. Das Verblüffende: die Kunstwerke dokumentieren nur einen Quadratmeter Natur daher der Titel „Ein QM“ und kommen in der Praxis zusammen auf insgesamt gut fünf Quadratmetern Bildfläche zur Geltung; sie waren zuvor in der Galerie JPG Dependance und auf der ersten Marburger Kunstmeile zu sehen.Aufgrund der aktuellen Corona-Auflagen ist die Praxisausstellung nur für Patientinnen und Patienten zugänglich.Informationen erteilt Wagner unter Tel: 0170 – 5541012, www.genussfoto.comFrauenarztpraxis Dr. med. Johannes Reichelt, Biegenstraße 2a, 35102 Lohra, www.frauenarzt-lohra.de.