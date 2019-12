Seelenbilder und Klang - Mariele Diehl (Harfe u. Gesang) und Violetta Winterberg.

Das spirituelle Projekt, Seelenbilder & Klang, findet am 21. Dezember, 2019, von 20 - 22 Uhr, im Schwanhof, in Marburg, statt.Mit Mariele Diehl (Harfe & Gesang) und Violetta Winterberg.Wir arbeiten mit Klangkunst, Meditation, spirituellen Texten und Seelenbildern.Es geht um den Zugang zu den inneren Bildern und Diamanten der eigenen Seele.Am 21. Dezember, im Schwanhof, von 20 - 22 Uhr, in der Galerie JPG Depandance, der Eingang hinter dem Bäcker / Solarium, links neben dem Schwanhof. Parkplätze sind ausreichend vorhanden! Der Eintritt ist frei.