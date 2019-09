Schlosskonzert mit dem Notos Quartett, am Freitag, 27. September 2019, 19:30 Uhr im Fürstensaal.

Das Notos Quartett, bestehend ausSindri Lederer (Violine),Andrea Burger (Viola),Philip Graham (Violoncello) undAntonia Köster (Klavier),gilt als eine „der herausragenden Kammermusikformationen der Gegenwart" (FONO FORUM 09/2017). Zubin Mehta schwärmte: „The Notos Quartet is a fantastic ensemble!", Günter Pichler vom Alban Berg Quartett bemerkte entsprechend: „Das Notos Quartett ist das beste mir bekannte Klavierquartett!". Publikum wie Kritiker bewundern neben der virtuosen Brillanz und technischen Perfektion des Ensembles besonders den Sinn für die Balance und das harmonische Zusammenspiel, das jedes Detail der Komposition hörbar macht; Zuhörer berichteten, sie seien von den „innig gespielten Tönen direkt ins Herz" getroffen worden.Seit seiner Gründung im Jahr 2007 wurde das Notos Quartett bereits mit zahlreichen 1. Preisen und Sonderpreisen bei internationalen Wettbewerben ausgezeichnet. 2017 wurde ihm darüber hinaus der zu diesem Zeitpunkt renommierte deutsche Musikpreis ECHO Klassik für Nachwuchskünstler verliehen, eine Auszeichnung, die nur in den seltensten Fällen an ein Ensemble vergeben wurde.In der griechischen Mythologie ist „Notos" der Südwind, der neben leisen Tönen durchaus auch stürmische anzuschlagen vermag. Einen medialen Sturm hat das Notos Quartett entfacht mit seiner Reaktion auf die ECHO Pop-Verleihung im April 2018, in der ein Album mit antisemitischem und menschenverachtendem Gedankengut mit einem Preis ausgezeichnet wurde: Die Notos-Musiker gaben als erste Künstler ihren ECHO wieder zurück. Damit lösten sie eine Protestbewegung aus, der sich viele namhafte Künstler mit der Rückgabe ihrer Preise anschlossen. Infolgedessen entschied sich der Bundesverband Musikindustrie, die Marke ECHO komplett abzuschaffen.Weitere Informationen: www.notosquartett.de/de und www.marburger-schlosskonzerte.de/konzerte-2019/2019-09-27.Eintrittskarten• Preise: Einzelkarte: 20 €, ermäßigt: 15 € für Schwerbehinderte/Ehrenamtscard-InhaberInnen/StadtpassinhaberInnen/Vereins­mitglieder des Marburger Musikfreunde e. V., 10€ für SchülerInnen ab 14 Jahren/Studierende/Azubis, 5€ für Studierende der Philipps-Universität Marburg bzw. 18 € für ABOplus-KundInnen der Oberhessischen Presse. Für Kinder/Jugendliche bis 14 Jahre ist der Eintritt frei.• Taxi-Shuttle: Gegen einen Aufpreis von insges. 5,– Euro kann im Vorverkauf eine Hin- und Rückfahrt mit dem Taxi-Shuttle mitgebucht werden. Die Sammeltaxen fahren pünktlich 45 Minuten vor Konzertbeginn am Georg-Gaßmann-Stadion ab und im Anschluss an das Konzert wieder dorthin zurück. Abfahrt ab Bus­haltestelle „Schloss": 20 Minuten nach Konzertende.• Reservierungen können beim Veran­stal­ter (karten@marburger-schlosskonzerte.de bzw. über mich, Tel. 0160-97568522 oder E-Mail an widmer@marburger-schlosskonzerte.de) vorgenommen werden. Die Karten können an der Konzertkasse (bis 20 Minuten vor Konzertbeginn) abgeholt werden. Karten können über die üblichen Vorverkaufsstellen erstanden werden.• Gutschein-Besitzer*innen und Personen mit lebenslangem Schlosskonzertebesuchsrecht mögen sich bitte frühzeitig melden, damit wir für sie Plätze freihalten können.