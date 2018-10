Sangeslust auf Spiegelslust - Wer schmeißt denn da mit Lehm, Do., 25.10.18, 15.00 Uhr im TurmCafé auf Spiegelslust

Rosemarie Heidenreich singt Claire Waldoff, dann singen Alle mit Rosemarie HeidenreichJochen Schäfer am Piano und Lutz Götzfried macht auch wasEintritt: 10,- / 8,- €Unser Motto:Tausend Künste kennt der Teufel,aber singen kann er nicht;denn Gesang ist ein Bewegenunsrer Seele nach dem Licht.Max Bewer (1861 - 1921)Nach einer längeren Sangespause möchten wir das einstige TurmSingen unter einem neuen Titel und in einem neuem Gewand auf einen neuen Höhepunkt treiben.Zur Premiere am 25.10.18 haben wir mit Rosemarie Heidenreich eine großartige Sängerin im zarten Alter von 86 Lebensjahren gefunden, die mit viel Mutterwitz und Berliner Schnauze die Zeit der Claire Waldoff wiederauferstehen lässt. Ihre große Sangesfreude und Fähigkeit ihr Publikum mit Witz und Humor aus allen trüben Seelenzuständen zu reißen, wird dafür sorgen, dass der Abend für alle ein unvergessliches und aktives Sangeserlebnis gewesen sein wird.Kommen Sie einfach, denn:“Wo man singt, da lass Dich ruhig nieder,gute Menschen haben keinen Fernsehapparat.”(...sie singen selbst)Die Veranstaltungsreihe findet jeweils am 4. Donnerstag in den Monaten Oktober bis März statt, also:Dabei steht jeder dieser Sangestage unter einem besonderen musikalischen Vorzeichen,wie z.B. diesmal unter dem Zeichen der Volkssängerin Claire Waldoff.