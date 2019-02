Sangeslust auf Spiegelslust, Do., 28.02.19, 19.00 Uhr, TurmCafé

TurmCafé im Kaiser-Wilhelm-Turm auf SpiegelslustHermann-Bauer-Weg 2, 35043 MarburgÖffnungszeiten: Täglich von 13 bis 19 (von Nov.bis März bis 18 Uhr),Sonn- und Feiertags ab 11 UhrReservierungen:info@spiegelslustturm.deoder TurmCafé 06421/682129In 50 Jahren ist alles vorbeiThema: Die uns bevorstehenden närrischen Tage!Eintritt: 8,- / 5,- €TurmTrio:- Jochen Schäfer (Piano) mit seinem schier grenzenlosen Musikrepertoir,- Lutz Götzfied als moderierender und sangeslustiger Initiator des Projektes und als- Rosemarie Heidenreich (Specialguest), Sängerin mit Mutterwitz und Berliner Schnauze.Angesichts der bevorstehenden Faschingstage möchten wir (mit einem versöhnlichen Augenzwinkern natürlich) dem närrischen Treiben schon im Voraus etwas die Spitze nehmen - nur um es nicht mehr so ganz schlimm werden lassen zu müssen. Ja und sogar eine nicht ganz so ernst gemeinte Büttenrede wird nicht von der Bühnenkante gewiesen.Die Gestaltung des Abends:Er findet am jeweils 4. Donnerstag der Monate Oktober bis März um 19.00 Uhr im TurmCafé statt.Die Song-Texte werden für die Gäste per Beamer auf eine Leinwand projeziert.Der 1. Teil: steht jeweils unter einem besonderen Thema, dessen inhaltliche Vorplanung und Umsetzung das TurmTrio übernimmt. Die Umsetzung geschieht im Rahmen eines heiteren Sangesvortrages durch ebenfalls das hauseigene “Turm-Trio” das die anwesenden Gäste allmählich über bestimmte Gesangespassagen einbeziehen wird.Der 2. Teil: ist ganz dem Gesang und den Vorträgen der Gäste gewidtmet. Hierzu wäre es zwar nicht unbedingt erforderlich aber doch zur besseren Vorbereitung schön, wenn die vortragswilligen Gäste ihre geplanten Musiktitel dem Turm-Trio unter der E-Mail-Adresse: info@spiegelslustturm.de kurz durchgeben würden.Die organisatorische und musikalische Gestaltung des Abends übernimmt das sich im letzten Jahr zusammengefundene Turm-Trio.Alle Veranstaltungen unter: www.spiegelslustturm.de/html/k___u___l___t___u___r.html