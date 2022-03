Wir danken dem Kulturverein Belarus e.V. für die Organisation der interessanten Veranstaltung und die Einladung an den Deutsch-Schwedischen Freundschaftsverein Marburg e.V. (DSFV), sich mit dem Vortrag "Samische Sprachen und Pippi Langstrumpf – Rettet das stärkste Mädchen der Welt die bedrohte Sprache Kildinsamisch?" zu beteiligen.„Error: Language (not) found“, 21. Februar 2022, DNB Frankfurt a.M.www.dnb.de/DE/Kulturell/KulturVirtuell/kulturVirtuell_node.htmlEinführungen:Ute Schwens (Deutsche Nationalbibliothek Frankfurt)(Min. 00:00:00 – 00:07:00)Natascha Shalutkevich (Kulturverein Belarus e.V.)(Min. 00:07:00 – 00:10:00)Bairisch – eine bedrohte, aber lebende und interessante SpracheProf. Dr. Helmut Weiß (Goethe-Universität Frankfurt)(Min. 00:10:00 – 00:41:00)Samische Sprachen und Pippi Langstrumpf – Rettet das stärkste Mädchen der Welt die bedrohte Sprache Kildinsamisch?Brigitte Knobl (Deutsch-Schwedischer Freundschaftsverein Marburg e.V.)(Min. 00:41:15 – 01:16:15)Belarussiche SpracheNatascha Shalutkevich (Kulturverein Belarus e.V.)(Min. 01:16:15 – 01:56:00)Die kildinsamische Übersetzung von Pippi Langstrumpf ist käuflich nicht erhältlich und außerdem vergriffen. Wie also gelang es, das Buch für die internationale Bibliothek unseres interkulturellen Leseprojekts Die Welt braucht eine Pippi-Perspektive zu beschaffen? Hier spielten die Arktische Universität in Tromsø und das Zentrum für Nordische Völker in Murmansk eine große Rolle. Die Geschichte ist im Artikel Pippi Langstrumpf auf Kildinsamisch nachzulesen, wo auch ein Video mit einer Leseprobe zu finden ist.Unser Ziel ist es, alle 77 Übersetzungen von Pippi Langstrumpf zusammenzutragen. In internationalen Lesungen versammeln wir mit diesem Projekt die Interkulturelle Gesellschaft, die uns alle bereichert. Wir laden alle herzlich zur Teilnahme ein. Veranstaltungen kündigen wir zu gegebener Zeit online an.