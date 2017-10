Saisoneröffnung beim Marburger Konzertverein am 29.10.2017 mit Brasssonanz

Am Sonntag, den 29. Oktober 2017 um 20 Uhr ist es soweit, auf vielfachen Wunsch eröffnet „Brasssonanz”,ein Blechbläserensemble des im letzten Jahr von Presse und Publikum gleichermaßen gefeierten Bundesjugendorchesters, mit einem musikalischen Feuerwerk die diesjährige Konzertsaison des Marburger Konzertvereins im großen Saal des Erwin-Piscator-Hauses. Mit ihrem glasklaren Klang und ihrer absoluten Präzision haben sie zu überzeugen gewusst und spielen an diesem Abend festliche Blechbläsermusik unter anderem von Georg Friedrich Händel, Giovanni Gabrieli, Benjamin Britten oder Gustav Mahler. Die Zuhörer erwartet ein spannendes, abwechslungsreiches Programm mit Blechbläsermusik aus fünf Jahrhunderten für die klassische Zehnerbesetzung.Nach diesem besonderen Eröffnungskonzert findet sich im diesjährigen Programm des Konzertvereins neben zwei großen Orchesterkonzerten alles vom Solo-Abend bis hin zur Quintett-Besetzung:Erstmals in Marburg gastiert die Philharmonie Kiew mit dem Dirigenten Mykola Dyadiura, auf deren Programm Robert Schumanns Klavierkonzert a-Moll und die Fünfte Sinfonie von Anton Bruckner stehen. Das zweite Orchesterkonzert der Saison gestalten die Smetana Philharmoniker Prag unter ihrem Dirigenten Hans Richter mit Mozarts früher Ouvertüre zu „Lucio Silla”, dem Oboenkonzert D-Dur von Richard Strauss und Johannes Brahms' Vierter Sinfonie e-Moll.Im kammermusikalischen Teil des Saisonprogramms kommen besonders die Liebhaber des Klaviers auf ihre Kosten, das in verschiedenen Besetzungen zusammen mit Streichern, aber auch in zwei hochkarätigen Solo-Klavierabenden in diesem Jahr im Mittelpunkt steht:So gastiert erstmals in Marburg das in der Gattung Klavierquartett in den letzten zehn Jahren kometenhaft zur absoluten internationalen Spitze aufgestiegene Fauré Quartett, mit dem Klavierquartettsatz a-Moll (1876/1877) von Gustav Mahler und zwei Brahms-Klavierquartetten. Das aus drei international gefragten, vielfach ausgezeichneten Solisten bestehende Klaviertrio Bell‘ Arte wird Franz Schuberts Klaviertrio Es-Dur op. 100 zu Gehör bringen ebenso wie das Klaviertrio Nr. 1 F-Dur von Camille Saint-Saëns.Zwei höchst interessante Solo-Klavierabende stehen ebenfalls auf dem Programm. Die deutsch-japanischen Pianistin Hisako Kawamura wird mit einem Bach, Brahms und Beethoven gewidmeten Programm zu hören sein. Der Preisträger des Moskauer Tschaikowsky-Wettbewerbs Benjamin Moser spielt nach seinem Debüt 2016 in der Londoner Wigmore Hall für das hiesige Publikum mit der großen A-Dur Sonate und der frühen F-Dur Sonate zwei sehr unterschiedliche Werke Ludwig van Beethovens sowie Franz Schuberts Sonate G-Dur op. 78.Ein Wiedersehen und -hören wird es mit Jakob Spahn und Nicholas Rimmer geben, die mit ihrem eindrucksvollen Cello- und Klavierabend im Februar 2015 Publikum und Presse begeisterten. Diesmal stehen die fünf Sonaten für Violoncello und Klavier von Ludwig van Beethoven auf dem Programm. Dieses Konzert beginnt bereits um 19 Uhr.Mit dem preisgekrönten Monet-Bläserquintett um die aus Marburg stammende Flötistin Anissa Baniachmad sind Werke von Komponisten wie Anton Reicha, Franz Danzi, Charles Lefèbvre oder Paul Taffanel zu hören. Die Besetzung des Quintetts mit Flöte, Oboe, Fagott, Klarinette und Horn war beim Marburger Konzertverein seit langer Zeit nicht mehr zu hören.Die Saison schließen wird wie ihm letzten Jahr nicht ein großes Orchesterkonzert, sondern im kleinen, aber feinen Rahmen ein Liederabend. Der Marburger Konzertverein konnte die bekannte Sopranistin Juliane Banse gewinnen für ein Programm mit Liedern von Schubert und Fauré. Begleitet wird sie von der ausgezeichneten Pianistin Silke Avenhaus, die beim Marburger Konzertpublikum in bester Erinnerung ist.Nach dem großen Erfolg des Kinderkonzerts in der vergangenen Saison wird im Februar wieder die Junge Marburger Philharmonie unter ihrem Dirigenten Lukas Rommelspacher mit einem Konzert für die Kleinen zu hören sein. Mit Héctor Marroquins symphonischer Dichtung „The King of All Wild Things” aus dem Jahre 2016, die auf Maurice Sendaks Kinderbuch „Wo die Wilden Kerle wohnen” basiert, steht einem aufregenden Konzertnachmittag für Groß und Klein nichts im Wege.Wie in den vorhergehenden Spielzeiten wird vor jedem Konzert um 19 Uhr im Aktionsraum 2 des Erwin-Piscator-Hauses eine kostenfreie Einführung in die aufgeführten Werke stattfinden. Die erfolgreich angelaufene Serie von Künstlergesprächen, die in lockerer Atmosphäre und mit Blick auf das Marburger Schloss einen Austausch mit den Künstlern des Abends ermöglicht, wird auch in dieser Saison fortgeführt. Die Termine hierfür werden rechtzeitig bekannt gegeben.Karten für die Konzerte sind bei den üblichen Vorverkaufsstellen, durch persönliche Reservierung beim Marburger Konzertverein, online unter https://marburger-konzertverein.de/karten oder an der ab 18.30 Uhr geöffneten Abendkasse erhältlich.Weit günstiger und noch bequemer sind für Musikliebhaber jedoch die Abonnements des Marburger Konzertvereins mit einer Preisersparnis von bis zu 40% auf den Einzelpreis, die am einfachsten beim Verein selbst zu erwerben sind.