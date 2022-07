Ringvorlesung "Konflikte in Gegenwart und Zukunft" mit Karin Leukefeld

Aktuelle Entwicklungen des Nahen und Mittleren Ostens

Am Montag, 11. Juli, ist Karin Leukefeld zu Gast in der Ringvorlesung "Konflikte in Gegenwart und Zukunft". Der Vortrag findet ab 18.30 Uhr in Raum +1/0010 im Uni-Hörsaalgebäude in der Biegenstraße 14 statt. Um das 40-jährige Jubiläum der Ringvorlesung zu feiern, lädt das Organisationsteam alle Gäste im Anschluss zu einem kleinen Umtrunk vor dem Hörsaalgebäude ein.+++ Zum Thema +++Kriege und Krisen im Nahen und Mittleren Osten halten an. Regionale und internationale Einmischung, Invasionen, Besatzung und einseitige Sanktionen von EU und USA fördern politische Instabilität, Zerstörung, gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Verfall und Militarisierung. Die Staaten werden in ihrer Souveränität beschnitten und an ihrer nationalen Entwicklung gehindert. Die Bevölkerung bezahlt mit Armut, Hunger, Krankheit, Flucht und Vertreibung.Die Region des Nahen und Mittleren Ostens ist für USA und Europa wegen ihrer Lage zwischen Ost und West und wegen der Öl- und Gasressourcen von strategischem Interesse. Die seeseitige Verbindung des neuen Seidenstraßenprojekts Chinas wird in Washington und Brüssel als direkte Bedrohung für die westlichen militärischen und Handelsinteressen gesehen. Für die Länder im Nahen und Mittleren Osten ist das Seidenstraßenprojekt eine Perspektive, ihre wirtschaftliche Entwicklung zu fördern.Um sich politisch und militärisch gegen China im südchinesischen Meer aufzustellen, wollen die USA die Kontrolle des Nahen und Mittleren Ostens an regionale Verbündete, EU und NATO übergeben. Das führt zu regionalen Unsicherheiten, Konkurrenzen und neuen Bündnissen.+++ Zur Referent*in +++Karin Leukefeld, Jahrgang 1954, studierte Ethnologie, Islam- und Politikwissenschaften und ist ausgebildete Buchhändlerin. Organisations- und Öffentlichkeitsarbeit unter anderem beim Bundesverband Bürgerinitiativen Umweltschutz (BBU), Die Grünen (Bundespartei) sowie der Informationsstelle El Salvador. Persönliche Mitarbeiterin eines Bundestagsabgeordneten (PDS) (Außenpolitik und Humanitäre Hilfe). Seit dem Jahr 2000 ist sie als freie Korrespondentin im Mittleren Osten tätig. Seit 2010 in Syrien akkreditiert.+++ Zur Ringvorlesung +++Mehr Infos zu Ringvorlesung