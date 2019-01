Rezitation - Inspiration - Interpretation, Bob-Dylan-Art-Projekt, Samstag, 9. 2. 19, 20.00 Uhr - TurmCafé

Die Songs des Nobelpreisträgers 2016im Orginal als auch in leicht verständlicher Mundart!mit Christine, Jörg und Lutz GötzfriedEintritt: 15,- / 12,- €Jörg und Christine Götzfried (Kassel), die sich den Songs von Bob Dylan verschrieben haben und Lutz Götzfried (Marburg), der seit den 80er Jahren Mundarttexte rezitiert, möchten mit Ihrem Programm die lyrischen Texte von Bob Dylan einem breiteren Publikum näher bringen. Durch den Vortrag in Mundart bleibt die poetische Wärme und emotionale Nähe der Texte auch in der deutschsprachigen Übersetzung erhalten.- Jörg Götzfried ist Gründer der Gruppe "Dylans Dream"- Christine Götzfried singt seit vielen Jahren in verschiedenen Bandformationenu.a. auch in der Gruppe “Dylans Dream”- Lutz Götzfried produzierte 1983 als Mitglied der Gruppe Odermennig die Mundart-LP “Gemorje Hinnerlaand”.Die Presse schreibt:- „…wer die Mischung Bob Dylans Texte in Mundart für inkompatibel hält, wurde (…) einesbesseren belehrt.“- „…ein – erstaunlich stimmiges Arrangement“- „…fast wirkte es so, als sei die Verknüpfung dieser beider Darstellungen von Dylan Songswie füreinander gemacht, sodass Dylan- wie auch Mundart-Fans voll auf ihre Kostenkamen“- „…nach zwei Stunden gab es jubelnden Beifall und Zugaberufe.“Zur Vorgeschichte:- Lutz Götzfried gewann mit der Gruppe Odermennig im Jahre 1983 einen hessischen Mundartwettbewerb den das Hessen-Nassauischen-Wörterbuch (Marburg) und der Hessische Sparkassenverband (Frankfurt) ausgeschrieben hatte: http://www.popspots.de/vinyl/odermennig-gemorje-hi... Ein Besucher schreibt:Freitagabend habe ich in Marburg zum ersten Mal das Programm der Brüder Götzfried in einer hochlebendigen Umsetzung von Dylan Stücken/Texten, aus vorlaufenden, von Lutz Götzfried leicht ans Mittelhessisch angelehnten Rezitationen erlebt, gefolgt von gesungenen Interpretationen von Jörg und Christine Götzfried, die mit dem Dylans-Dream-Projekt in Kassel sehr bekannt sind und hier zeigen, dass die im Dialekt sich offenbarende Bewusstheit, kongenial zu Dylans Schöpfungen stehen vermag.Das BOB-DYLAN-ART-Projekt ist handfeste Poesie und souverän mitreißende Bühnenpräsenz. Eine qualitätsvolle Reminiszenz und frische neue Facette unserer musikalischen Wurzeln.Presse:„Ein kulturelles Experiment“ nennen es Jörg und Lutz Götzfried, doch das einzige Experiment daran ist es vielleicht, die Zuhörer erst einmal in den Saal zu bekommen. Denn Dylan-Fans sind nicht gerade die Mundartfreaks, und umgekehrt gilt wohl im Schnitt das Gleiche.Wer erst die Beiden auf der Bühne erlebt, muss indessen begeistert sein: zwei nach außen grundverschiedene Brüder, die sich auf der Bühne zu einem höchst bemerkenswerten Team verbinden.Lutz Götzfried (links) der Übersetzer und zugleich Musiker auf zahllosen Instrumenten ist, und Jörg Götzfried als der Sänger und Musiker – gemeinsam bringen sie Mundartfans wie Dylan-Fans zur Begeisterung.Jörg Götzfried, vor Jahren der Gründer der „Dylan Dreams“ und Gitarrist und Sänger im Duo, bringt viel vom klassischen Dylan-Sound auf die Bühne. Lutz Götzfried, schon äußerlich der Bodenständigere, verblüfft jedoch am stärksten, wenn er im breitesten, aber recht gut verständlichen Mittelhessisch und mit sehr viel Ausdrucksstärke die Dylan-Texte rezitiert. Und er rezitiert tatsächlich, intensiv wie auf einer Theaterbühne, einfühlsam und lyrisch wie man es von diesem Mann kaum erwartet –Wer einmal „Tambourine Man“ oder den Titelsong „Forever Young“ in diesem leicht angehauchten Hessisch übersetzt bekommen hat, wird seine heiß geliebten alten Platten oder seine Dylan-CDs in Zukunft mit einem ganz anderen Gefühl im Bauch hören. Denn so sehr man sie auch kennt – noch nie wurden einem die Texte so einfühlsam verdeutlicht wie von den beiden Götzfried-Brüdern, zu denen sich als Special Guest auch noch Christine Götzfried als Sängerin gesellt. (Urberach)Der hessischen Mundart verbunden fühlt sich der BSC Urberach schon lange, doch selten wurde dies so überraschend umgesetzt wie beim vergangenen „Dachtheater“ im BSC-Saal: ein Abend voller Bob Dylan-Songs mit stimmungsvoller, leicht-mittelhessischer Übersetzung.