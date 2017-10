Ragtime in Concert, zum 100. Todestag von Scott Joplin,TurmCafé im Kaiser-Wilhelm-Turm

TurmCafé im Kaiser-Wilhelm-Turm auf Spiegelslust Hermann-Bauer-Weg 2, 35043 MarburgZum 100. Todestag von Scott JoplinRagtime in ConcertMarcus Schwarz (Piano)Eintritt: 13,- / 11,-Reservierungen über: info@spiegelslustturm.de oder TurmCafé 06421/682129Zum 100. Todestag von Scott JoplinMusik von Scott Joplin, James Reese Europe, William Christopher Handy,Charles L. Cooke, Charles Luckeyth Roberts & Eubie BlakeAm 1. April 1917 starb Scott Joplin (1868-1917), der berühmtesteafroamerikanische Ragtime-Komponist, der schon zu seinen Lebzeiten als „Kingof Ragtime“ galt. Zu seinem 100. Todestag präsentiert der Pianist MarcusSchwarz ein Programm, das Höhepunkte aus dem Werk des großen Komponistenpräsentiert, darüber hinaus aber auch seinen musikalischen Nachfolgerngewidmet ist.Als das 20. Jahrhundert noch jung war, da wurde Nord-Amerika von den Klängendes Ragtime regiert. Auch nach Europa schwappte eine Welle derRagtime-Begeisterung und Komponisten wie Claude Debussy, Erik Satie, MauriceRavel, Igor Strawinsky, Darius Milhaud oder Paul Hindemith erwiesen diesemfrischen und lebendigen Musikstil ihre klingenden Referenzen. Doch währenddie Stücke dieser Komponisten immer noch lebendig sind und in Konzertenerklingen (man denke beispielsweise an Debussys "Golliwogg's Cakewalk" oderStrawinskys Ragtime in der "Geschichte vom Soldaten"), sind die Musiker undKomponisten der Ragtime-Ära in Europa fast unbekannt geblieben. Die großeAusnahme stellt allerdings der afroamerikanischen Komponist Scott Joplindar, der schon zu seinen Lebzeiten als “King of Ragtime” galt und dessenMusik seit den 1970er Jahren durch den Hollywood-Film „The Sting“ (dt. „DerClou“) wieder zu großer Popularität gelangte.Der Ragtime entstand gegen Ende des 19. Jahrhunderts, im Zuge desAufeinandertreffens verschiedener Kulturen in Nordamerika. In musikalischerHinsicht zeigte sich der Ragtime als ein faszinierender Schmelztiegel, indem sich die unterschiedlichsten musikalischen Einflüsse zu einem neuen underfrischend lebendigen Stil zusammenfanden: Europäische Volks-, Kunst- undTanzmusik mischten sich mit afrikanisch inspirierten Worksongs, Spiritualsund Bluesklängen. Ähnlich dem zeitgleich in Lateinamerika entstandenen Tangoist der Ragtime mit all seiner Lebendigkeit in einer Ausdrucksweltangesiedelt, die feinfühlig das Gleichgewicht hält zwischen Überschwang undMelancholie. Sicherlich ist dies auch ein Grund dafür, dass sich der Ragtimenoch nach über 100 Jahren jenseits aller Moden und Stilrichtungen weitereiner großen Publikumsgunst erfreut: Denn welchem Menschen ist das Pendelnzwischen solchen Extremen nicht auch bekannt?1899 veröffentlichte Scott Joplin in Sedalia (Missouri) den „Maple Leaf Rag“,den größten Hit des Ragtime, der seinen Ruf als bedeutendster Komponist desspektakulären neuen Musikstils begründete. Joplin sah im Ragtime aber nichtnur eine fröhliche Unterhaltungsmusik, sondern auch eine eigenständigeKunstform, der er mit einer ihm ganz eigenen bittersüßen Melancholieemotionale Tiefe zu verleihen wusste. In Sedalia, St. Louis und schließlichin New York versuchte er die künstlerischen Möglichkeiten des Stilsauszuschöpfen: So schrieb Joplin neben Ragtime auch Walzer, Märsche undLieder, ein kleines Ballett, zwei Opern sowie eine „School of Ragtime“.Höhepunkt dieser Bemühungen war seine zweite Oper „Treemonisha“, doch gelanges Joplin nie, ein Theater für eine Produktion des Stückes zu gewinnen.Verbittert und geistig umnachtet starb er 1917 in New York.Scott Joplins Musik sowie sein Leben als selbstbestimmter Komponist hatteneinen großen Einfluss auf die nachfolgende Generation afroamerikanischerMusiker, unter denen James Reese Europe (1880–1919) wohl zu seinenbedeutendsten Nachfolgern zählte.Als erfolgreicher Komponist und Dirigent war James Europe in derTheaterlandschaft New Yorks vor dem ersten Weltkrieg tätig. GroßePopularität in Amerika errang er gemeinsam mit Ford Dabney alsKomponisten-Duo für das gefeierte Tanzpaar Vernon & Irene Castle. 1917meldete sich Europe freiwillig zur Armee und baute die beste Miltärkapelleder U.S.-Armee auf, die während des ersten Weltkriegs in Frankreich mitihren Ragtime- und Blues-Interpretationen begeisterte. Europe war auch einideenreicher Organisator in der Musiklandschaft New Yorks und setzte sichfür die Rechte afroamerikanischer Musiker ein. Der Pianist Eubie Blake sagteüber ihn: „He was our benefactor and inspiration. Even more, he was theMartin Luther King of music". Als Komponist und Musiker sowie mit seinenGrammophon-Aufnahmen prägte James Reese Europe die spannende musikalischeEntwicklung vom Ragtime zum Jazz.Neben Originalkompositionen von James Europe wird auch die Musik zu hörensein, die er gemeinsam mit Ford Dabney für Vernon & Irene Castle schrieb,das erste populäre Tanzpaar Amerikas (das einen großen Einfluss auf späterePaare wie etwa Fred Astaire & Ginger Rogers hatten). Abgerundet wird dasProgramm durch Musik von Charles Luckeyth „Luckey“ Roberts (großespianistisches Vorbild von George Gershwin) sowie von Eubie Blake, der bis zuseinem Tod im Jahre 1984 Ragtime spielte und ein junges Publikum wieder fürdiese Musik begeistern konnte.Marcus SchwarzSeit seinem pianistischen Debut 1989 widmet sich der Pianist Marcus Schwarzdem amerikanischen Ragtime und begeistert mit seinen Konzerten das deutschePublikum wieder für diesen fast vergessenen Musikstil. 2005 und 2006 wurdeer mit seinen Ragtime-Interpretationen sogar nach St. Petersburg (Russland)eingeladen. 2008 brachte er mit der kammeroper kassel e.V. Scott Joplinslegendäre Oper „Treemonisha“ zur Aufführung. 2009 folgte in Zusammenarbeitmit der Schauspielerin Sabine Wackernagel „Red Peppers – Die RagtimeFrauen“, ein Programm, das die Komponistinnen des Ragtime vorstellte. 2014erschien bei Antes Edition seine CD „Ragtime Beauties“ mit Musik von ScottJoplin, Joseph F. Lamb, James Scott und anderen Ragtime-Komponisten: „…extremely satisfying from the first note to the very last. Marcus Schwarzrepresents Germany very well as an interpreter of ragtime.“ (Jack Rummel,Ragtime Reviews, April 2015).Marcus Schwarz wurde in Dinkelsbühl/Franken geboren. Nach ersten prägendenpianistischen Eindrücken durch den Klavierunterricht bei Ruskin K. Cooper(dem er die Liebe zum Ragtime verdankt) und Detlev Eisinger sowiemusiktheoretischen Studien am Dr. Hoch’schen Konservatorium in Frankfurt amMain studierte er Klavier an der Musikakademie der Stadt Kassel bei NikolajPosnjakow, Joachim Kirschner und Iwan Urwalow. Seine pianistische Ausbildungergänzte er auf Meisterkursen und Interpretationsseminaren, unter anderembei Carmen Daniela und Rudolf Kratzert. Seit 1995 unterrichtet er an derMusikschule Baunatal.