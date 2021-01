Radiosendung Chantons Français! auf Radio Unerhört Marburg

Im ersten Teil der Sendung hören wir uns an, wie vier Sänger aus unterschiedlichen Genres die Deutsch-Französische Freundschaft sehen. Danach bieten wir Ihnen französische Lieder, die in Deutschland bekannt sind und von denen Sie sicherlich schon viele gehört haben.Auf dem Programm: Lieder von Barbara, Zweierpasch, Jean-Jacques Goldman, Patricia Kaas, Céline Dion, ZAZ, Joe Dassin, Khaled, Les Yeux dla tête, France Gall, Maître Gims und Édith Piaf.Praktische Informationen:Dieses zweisprachige musikalische Programm ist am Donnerstag, den 28. Januar 2021, um 18 Uhr und nochmals am Freitag, den 29. Januar 2021, um 1 Uhr (morgens!) und um 13 Uhr zu hören.Die Sendung wird bei Radio Unerhört Marburg auf UKW auf 90,1 MHz ausgestrahlt und auf https://www.radio-rum.de/blog/stream/ gestreamt.Um mehr zu erfahren, kontaktieren Sie bitte:Sandrine Oberwinkler, Mail: info@dfg-marburg.de, Telefon: 06421 1665234