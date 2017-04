Pulse of Europe - Demonstration auf dem Marktplatz Marburg

Herr Peter Reckling, Ortsvorsteher von MR-Dagobertshausen, als Initiator der Marburger Demo, hielt die Begrüßungsansprache vor dem Marktbrunnen.Dann wurden die zehn Thesen des Pulse of Europe von Matthias und Angela Weström, sowie von Beate Glasow-Reckling verlesen: s. die Links unten.Eine Gruppe von Teilnehmern bildete vor dem Rathaus mit farbigen Kartons eine Formation der französische Flagge: Blau-Weiß-Rot. Damit soll Solidarität mit Frankreich demonstriert werden. Die Europäische Hymne wurde gesungen: Freude schöner Götterfunken.Die Grundidee von Pulse of Europe hatte das Ehepaar Daniel und Sabine Röder aus Frankfurt-Main. Sie haben den Anstoß gegeben für viele weitere Demonstrationen inzwischen in ganz Europa.Die zehn Thesen des ,,Pulse of Europe"1. Europa darf nicht scheitern2. Der Friede steht auf dem Spiel3. Wir sind verantwortlich4. Aufstehen und wählen gehen5. Grundrechte und Rechtsstaatlichkeit sind unantastbar6. Die europäischen Grundfreiheiten sind nicht verhandelbar7. Reformen sind notwendig8. Misstrauen ernst nehmen9. Vielfalt und Gemeinsames10. Alle können mitmachen – und sollen es auchAm nächsten Sonntag findet die gleiche Veranstaltung um 14 Uhr erneut statt.Interessierte Gäste sind herzlich willkommen, wer einen kurzen Redebeitrag halten möchte, bitte bei Hr. Reckling melden. Mail: marburg@pulseofeurope.eu