Preisgekrönte Mystik in Weidenhausen, Wohnzimmerkonzert von d.o.o.r am Sonntag, 6. Oktober um 18 Uhr in der Galerie JPG.

Schon einmal die Schwelle zur Dunkelheit überschritten?Ein wohliger Schauer kitzelt an einem wunderschön nebligen Herbstabend die weiten Felder. Zunächst erklingt aus der Ferne eine rätselhaft markante Stimme. Oona Kastners Klage an die Welt, eine freie Interpretation des verstörenden Lebens. Erst einsam, dann düster im Wechsel mit Dirk Raulfs bewegenden Saxophon- und Klarinette-Klagen.„Songs from a darkness“ (poise 27, 2019) ist das erste gemeinsame Album von d.o.o.r und wurde sogleich mit dem Preis der Deutschen Schallplattenkritik ausgezeichnet.In Marburg trat Dirk Raulf zuletzt mit dem Bass-Saxophon-Quartett „Deep Schrott“ auf, sein eigenes Label poise ist unter Kennern legendär. Die Texte von „Songs from a darkness“ stammen von ihm. Die Poesie erinnert an Verlust und Trauer, ist verstörend mystisch und rätselhaft dark. Weidenhausen erwartet eine ergreifende Reise in die intuitive Dunkelheit der musischen Seele.6. Oktober 2019, 18 Uhr, Wohnzimmerkonzert d.o.o.r, Stimme, Tasten: Oona Kastner (Bielefeld), Saxophon, Bass- und Kontrabassklarinette: Dirk Raulf (Köln); begrenzte Bestuhlung, VVK: 10€, AK: 15€ bei Galerie JPG, Weidenhäuser Str. 34, 35037 Marburg, www.oona-kastner.de, www.dirkraulf.de, www.poise.de, Information: 0176-61731093 (JPG).