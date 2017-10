Präsentation anlässlich des Festjahres zum 10-jährigen Jubiläum der Dorfarchivarbeit des HVV

zum 10-jährigen Jubiläum derDorfarchivarbeit des HVVmit ausgestellten Werken, Rückblicken auf die bisherigen neun Präsentationen und vor allem auf ihre Besucherinnen und Besucher.Die Ausstellung wurde eröffnet am Samstag, dem 28. Oktober 2017 um 19 h mit einem Festvortrag von Else Hedderich:in den Räumen des Dorfarchivs auf „Juusts Hoob“, Ebsdorf, Bortshäuser Straße 21.Sie ist weiterhin geöffnet an den drei folgenden Sonntagen, dem 29.10., dem 5.11. und dem 12.11., jeweils von 14-18 h.