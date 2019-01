Photo.Spectrum.Marburg - Plötzlich stellen alle Fotografie aus, Freitag, den 1. März, TTZ

Amfindet die Auftaktveranstaltung des Marburger Fotomonats im TTZ um 19 Uhr statt.ist der Titel der Eröffnungsausstellung des Fotografen Bodo Langner. Das neue Kulturhighlight Photo.Spectrum.Marburg wird unter der Schirmherrschaft von Oberbürgermeister Dr. Thomas Spies und Stadträtin Kirsten Dinnebier eröffnet.Unter dem Namen Photo.Spectrum.Marburg assoziieren sich siebenundzwanzig Veranstalter in Marburg, Amöneburg, Neustadt, Stadtallendorf und Rauschenberg.Über siebzig Künstler präsentieren ihren fotografischen Blick für ein bunt gemischtes Publikum: Eine konzentrierte Bündelung zeitgenössischer Foto-Aufnahmen für eine aktive Teilhabe aller Altersgruppen und Bevölkerungsschichten. Die Initiatoren des Zusammenschlusses Kultur-Fotografie-Netzwerk-Marburg sind die vhs-Marburg und die FotoCommunityMarburg: Jan Bosch, Jochen und Sylvia Heinis, Lutz Löscher, Cordula Schlichte, Andreas Maria Schäfer und Rolf K.Wegst (die meisten seit Jahren voll Elan tätig für die „Marburger Fototage“, eine Kooperation der vhs und der FotoCommunityMarburg).„Photo.Spectrum.Marburg führt Kunstakteure und Ausstellungshäuser zusammen, spricht längerfristig stärker den Nachwuchs in den Schulen an, und erreicht dies durch Präsentation und Aufarbeitung alltäglicher Kunstthemen. Dabei ist uns wichtig, dass das Begleitprogramm in der Regel kostenfrei angeboten wird“, bemerkt einer der Initiatoren Andreas MariaSchäfer (Streetfotograf und Dozent).Kurz: niederschwelliger Zugang und Vernetzung von Bildung und Kultur. Dieses weitgefächerte Spektrum zeigt sich auch in den vielfältigen Ausstellungsthemen: Sportliche Geschwindigkeit (Bodo Langner im TTZ ab dem 1.März) und „andererseits“ Alltagsbeobachtungen (gleis3eck im Rotkehlchen ab dem 10.) treffen auf „Augen-Blicke“ (Blaue Linse im Erwin-Piscator-Haus ab dem7.). Ferner lädt beispielsweise die Stadt Amöneburg zu einer Open-Air-Vernissage am 31. März ein.Bleibt spannend, wie viele Besucher*innen sich auf die Spuren dieser vielen Linsen begeben werden. Die Veranstalter*innen bauen darauf, dass die diesjährige Großveranstaltung Signalwirkung haben wird und sich viele weitere Ausstellungsorte und Fotoakteure anschließen werden.Damit würde Photo.Spectrum.Marburg in kürzester Zeit ein Foto-Festival in Marburg etablieren...Und auf einmal stellen alle ausstellenden Institutionen jeden März Fotografie aus. Einwünschenswertes, hehres Ziel.Eröffnungsveranstaltung:, Technologie- u.Tagungszentrum Marburg, Softwarecenter 3, 35037 Marburg. Highlights: 6. MarburgerFototage 15.-17. März, m. umfangreichem Begleitprogramm: Mappenschau, Publikumspreis,u.a., vhs Marburg, Deutschhausstraße 38, 35037 Marburg / Fotowettbewerb RegionMarburger Land e.V. / Foto-Walks durch Marburg (9./19./30.3.) / Nachtführungen in derCamera Obscura (31.3. ab 18 Uhr). Nähere Informationen unter https://photo-spectrum-marburg.de/