Pflanz-Aktion in Ebsdorf zur Dorfverschönerung

DIe Gemeinde Ebsdorfergrund hat dankgroßzügigerweise die Kosten für Material und Geräte übernommen, bzw. zur Verfügung gestellt. Der Ortsbeirat von Ebsdorf, unter Vorsitz vonergriff die Initiative und besorgte die Materialien und Pflanzen und organisierte personell die Pflanzaktion. Es kamen einige Bewohner zur festgesetzten Uhrzeit an das Bürgerhaus und los gings. Nach ca. zwei intensiven Stunden war die Arbeit geschafft und man traf sich im Feuerwehrhaus zum gemeinsamen Frühstück. Die Wurstwaren wurden von der ortsansässigen Fleischerei großzügig gespendet, vielen Dank an. Nach getaner Arbeit schmeckte es allen besonders gut, wie man sehen kann.AN diesem Beispiel kann man ersehen, was.heißt: Ein weiteres Projekt ist in Planung und wird rechtzeitig bekannt gemacht. Auch da werden wieder ehrenamtliche Helfer benötigt.