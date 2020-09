Paris in Weidenhausen, Galerie JPG zeigt Bronzefiguren zum Thema „copy paste“

Galerie JPG zeigt Bronzefiguren zum Thema „copy paste“MARBURG. Vor dem Eingang ein Bistrotisch mit Desinfektionsmittel und Sparschwein. Gesammelt werden keine Münzen, sondern die Telefonnummern der Gäste. In der Ausstellung „copy paste“ von Janis Mengel ist die Zulassung im Einbahnstraßensystem auf 12 Personen beschränkt. Zur Vernissage am vergangenen Samstagabend erblickten die rund 70 Gäste die kleinen Bronzefiguren erst durch die geöffneten Schaufenster, traten dann ein und verweilten danach noch gemütlich in der Weidenhäuser Straße. „Die Atmosphäre erinnert mich sehr an die Straßen von Paris, wenn die Leute sich draußen über Kultur unterhalten“, äußerte sich eine Studentin. Und wirklich, die Ausstellung spielt mit den Gedanken an Freiheit: inhaltlich und in der Präsentation. So irritieren freie Elemente, wie z.B. das schmale Brett, das locker auf einem Bock aufliegt und auf der anderen Seite fast frei im Durchgangsbereich schwebt. Ferner lotsen, die Wandparallelen ignorierend, pastellgrüne Podeste die Besucherinnen und Besucher in die Mitte des Raumes. Sie laden dazu ein, nicht nur die Bronzefiguren von allen Seiten, sondern auch das Schattenspektakel an den Wänden zu betrachten. Überall arbeitet der Künstler mit Übertragungsprozessen, natürlich auch im Ausstellungstitel „copy paste“.Mengels Motive sind menschliche Körper, die der Nachwuchsbildhauer nach dem Gießvorgang nicht von ihrem bronzenen „Beiwerk“ befreit; deutlich wird dadurch das übergeordnete Thema seiner Arbeiten: Freiheit und Möglichkeiten in der Bildhauerei.Alle Exponate sind überraschenderweise Einzelstücke, einzig die erste Version der frisch gebrannten „madonna_and_child(2)“ ist aktuell im nahe gelegenen Kunstverein zu sehen. Das Modell dieser Maria mit Christuskind ist unter Verwendung eines 3D-Druck-Verfahrens entstanden, bedient sich somit technischer Übersetzungsprozesse. Alle anderen Figuren zeugen von einer bildhauerischen Routine, die sich Mengel seit seiner Ausbildung zum Steinmetzen und Steinbildhauer angeeignet hat. Seit seinem Abschluss mit Auszeichnung im Jahre 2015, studiert er Freie Kunst in Ingo Vetters Klasse „Bildhauerei mit klassischen Werkstoffen“ an der Hochschule für Künste Bremen.Ein Eröffnungsgast sprach von für ihn morbiden Formen, es fehlten Gliedmaßen, die Schädeldecke sei offen und die Farbigkeit sei düster, verrußt. In einer Zeit, in der man das Wesentliche sucht, lässt dieser Künstler Überflüssiges weg und betont Zufallsprodukte des Brennprozesses. Damit setzt er die originäre Vervielfältigungsmöglichkeit der Bronzefiguren außer Kraft und verwandelt diese in feinfühlige, fragile Unikate.Bis zum 6. November ist „copy paste“ in der Galerie JPG durch die Schaufenster zu besichtigen, nach vorheriger Anfrage auch in Person (Tel.: 0176-61731093).