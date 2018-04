Ostern 2018 - Eine kurze Übersicht.

Ostern 2018

Dieses Jahr setzen sich immer mehr verschiedene Formen und Geschmacksrichtungen bei den Ostereiern durch. Also, auch mal in der Küche nach einem Osterei suchen!Im Raum Marburg ist nach meinem Wissen erstmals ein weißer Osterhase beim Ostereierlegen fotografiert worden. Weiße Osterhasen sind von altersher bekannt für ihre kunstvoll verzierten bunten Eier.In einigen Teilen des Vogelsberg hat bereits in den Mittagsstunden der Rückzug der eierlegenden Osterhasen wegen nicht frühlingshaftem Wetter begonnen. Die Gefahr einer Verkühlung war einfach zu groß.