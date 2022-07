Offener Bücherschrank in Launsbach – Serie: Offene Bücherschränke, 3. Teil

Was ist ein Speckgürtel? Es handelt sich dabei nicht um eine kulinarische Spezialität, sondern um ein Phänomen, das in der Geografie beschrieben wird.

Fachleute nennen das „Agglomerationsgürtel“; gemeint ist eine Gegend mit suburbanen Siedlungen in der Umgebung einer größeren Stadt. Dieses besondere Verhältnis von Stadt und Umland führt zu vielen ökologische Problemen, die dadurch entstehen, dass die umliegenden Gemeinden mit einkommensstarken Haushalten anwachsen und vom Infrastrukturangebot der Kernstadt profitieren, ohne über Steuern zu dessen Finanzierung beizutragen.Viele Raumplanungsversuche scheitern immer wieder an der Tatsache der sozialen Selbstorganisation, die sich auch in der Siedlungsweise niederschlägt und die mit Planung und Steuerung keineswegs so einfach kontrolliert werden kann.Wer dieses Phänomen mit eigenen Augen wahrnehmen will, sollte an einem Sonntag Nachmittag einen Spaziergang durch Launsbach unternehmen. Bei dieser Gelegenheit kann man auf dem Spielplatz neben dem Bürgerhaus auch den offenen Bücherschrank aufsuchen.Beides - dieses Siedlungsphänomen und der offene Bücherschrank – sind Auswirkungen der gesellschaftlichen Überflussproduktion, die überall an Kapazitätsgrenzen stößt. Dem soziologisch geschulten Blick fällt auf, wie diese hartnäckigen Versuche der Organisation, Planung, Steuerung und Kontrolle sozialer Prozesse den Blick für die Funktionsweise der sozialen Selbstorganisation verstellen.Offener Bücherschrank Launsbach, Adresse:Volpertstriesch 1, 35435 Launsbach. Geoposition: 50.622363095692, 8.6548046419091