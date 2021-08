Öffentliche Stadtspaziergänge „Himmelsleiter abwärts“ mit Gerrit Pithan

Sa., 28. August 2021, 16.00 Uhr (Premiere), Open AirSa., 11. September 2021, 16.00 Uhr, Open AirGeleitet durch Gerrit Pithans Lyrik und Prosa spazieren wir an geistigen Orten Mar­burgs entlang und lassen die Gedanken in Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft schweifen. Vielleicht finden wir auf diesem literarisch-spirituellen Spaziergang etwas, das wir nicht suchten.II. Einmalige Mitmach-Aktion „COVER“ von Anja Badners und Silke RathSo., 29. August 2021, 15.00 Uhr (Premiere) vor der Galerie JPG„Cover“ ist ein langfristig angelegtes Kunstprojekt der Hamburgerinnen Badners und Rath. In der Zeit der Pandemie, in der ungewiss ist, wann und wie es im Kunstbetrieb weitergeht, setzen sie mit einem partizipativen Kunstprojekt ein Zeichen für Zuversicht und Zusammenhalt, zu dem sie alle In­teressierten zur Teilnahme aufrufen.Openair vor den Schaufenstern der Galerie JPG wird ein erlesenes Material-„Buffet“ zur freien Bas­tel- und Zeichenverfügung für Klein und Groß angeboten. Silke Rath wird zu­gegen sein, wenn wir Marburger:innen zum Mitmachen und künstlerisch Austoben ein­geladen werden.III. Kreativ-Workshop „Mit dem Bleistift in die Stille“ mit Rupert EichlerSa., 25. September 2021, 15.00 Uhr in der Galerie JPGDie etwas andere Art des Zeichnens mit intensivem Wahrnehmungstraining: Dieser Kurs richtet sich an alle, die sich auf ein Abenteuer mit sich selbst einlassen wollen.Wie gehe ich denn in die Stille? Führe ich oder werde ich da vielleicht geführt? Was verän­dert sich dadurch? Begeben wir uns auf unseren eigenen Weg und werden eins mit dem was passiert. Wir lassen uns überraschen!Alle Aktionen sind dank der Förderung von Sommerstadt Marburg kostenfrei, bitte mit Anmeldung via Galerie JPG.Mit bestem Dank und freundlichen Grüßenvon IhrerJessica Petraccaro-Goertsches M.A.G A L E R I E J P GAtelier mit ProduzentengalerieJPG / Jessica Petraccaro-Goertsches M.A.Künstler-KunsthistorikerinWeidenhäuser Straße 34, 35037 MarburgMobil: 0176-61731093