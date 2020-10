Neues Kulturnetzwerk gegründet

Am 21. Oktober lud Photo.Spectrum.Marburg Interessierte in das Hans-von-Soden-Haus zu Austausch und zur Vereinsgründung ein. Künstler wie Heike Heuser und Rolf K. Wegst folgten der Einladung und unterstützten freudig die Idee. Insgesamt 17 Gründungsmitglieder unterstrichen durch ihre Unterschrift unter die Satzung, wie wichtig die Gründung „KulturNetzwerkFotografieMarburg e.V." in Zeiten wie diesen ist.Zum einstimmig gewählten Vorstand gehören Cordula Schlichte, Jessica Petraccaro-Goertsches, Thomas Dimroth, Andreas Maria Schäfer und Michael Wagner. In unterschiedlichen Bereichen der Kultur und Fotografie tätig, zählen die Genannten zum Kernteam des Photo.Spectrum.Marburg, das jeden März Kolleg*innen einlädt, Kulturangebote zu vernetzen. Die Eintragung ins Vereinsregister steht noch aus. Angedacht ist eine Jahresmitgliedschaft von 24 Euro sowie eine Fördermitgliedschaft ab 60 Euro. Jede*r Interessierte an der Fotografie kann auf Antrag Mitglied im Verein werden.Hauptinitiator Andreas Maria Schäfer betont die strukturelle Notwendigkeit des Vereins: „Photo.Spectrum.Marburg hat sich in unserem Landkreis zu einer Marke entwickelt. Um zukünftig weiter wachsen zu können und für mögliche Sponsoren attraktiv zu bleiben, gründen wir den neuen Verein, der die eigene Ausrichtung -Kultur, Netzwerk, Fotografie- bereits im Namen trägt."Tel. Kontakt für Interessierte: 0160-99645333 (Schäfer); Vereinssitz/Postanschrift: KulturNetzwerkFotografieMarburg e.V., c/o Galerie JPG, Weidenhäuser Str. 34, 35037 Marburg.