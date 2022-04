Vergangenen Samstag brachte Michael Heuser die Themen Umweltschutz, gesellschaftliche Isolation und die Freiheit der Kultur via Interview, Spoken Word und Musik auf die Weidenhäuser Bühne in der Galerie JPG.Im Kulturtalk sprachen sich Melisa Oturgan, Martin Schäfer und Michael Heuser für die Vielfalt der Marburger Szene aus und gaben einen Einblick in ihren Werdegang, ihre Lieblingsthemen sowie in aktuelle Kooperationen. Dabei motivierten sie die fast 30 Anwesenden eigene Projekte zu starten, beispielsweise einen Podcast zu produzieren.Der Abend wurde von musikalischen Eigenkompositionen von Tina Kuhn und Marion Brix getragen. Überraschend humoreske Pointen lieferten Heuser und Praktikant Felix Schepers: Heuser performte als verkleidete Biene und Schepers teilte (neben spontanem Rap) Bienen-Fun-Facts mit.Als Dankeschön an alle Menschen, die in Marburg Großartiges leisten, kooperierten Heuser und Kuhn ein Dankeslied, mit dem der Abend stimmungsvoll ausklang.Die Musikerin Kuhn berichtet: „Beim ersten Gespräch konnte ich mir wenig unter dem Gesamtkonzept vorstellen... Als ich Michaels Text las, hörte ich förmlich den ¾ Takt und den Bezug zum Volkstümlichen: Ein gemütlicher Abend und eine herzliche Stimme werden Marburg gerecht und nehmen die Menschen mit. Denn Herzblut und Leidenschaft stehen über allem!“Für dieses einjährige Projekt fusionieren „Stadtgespräch“ und „Systemverdichtung“ im Kontext von Marburg800 und sind fest integriert im „Geschichtenladen“ der Galerie, der städtisch gefördert wird. Mitgeschnittene Teile können demnächst als Podcast nach gehört werden. Ab sofort lockt die neue Kulturbühne monatlich mit Marburger Kulturthemen, die vorab nicht preis gegeben werden. Zum nächsten kostenfreien Kulturtalk laden Heuser und Galerie JPG am 28. Mai von 19 bis 21 Uhr ein.Galerie JPG, Weidenhäuser Str. 34, 35037 Marburg, Tel.: 0176-61731093.