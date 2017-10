Neue Kirchturmuhr für die Evang. Kirche in Leidenhofen

Unter engen räumlichen Bedingungen und dadurch erschwerten Arbeitsmöglichkeiten, wurde die Halterung für die neue Uhr und die dazugehörende Elektronik angebracht.Später kam der Kranwagen der Firma Kress zu Hilfe, um die Arbeitsbühne und die Monteure, sowie das neue Ziffernblatt in die Arbeitshöhe zu heben.Das war Maßarbeit von allen Beteiligten, aber mit viel Können und Geschick, wurde auch das Anbringen geschafft. Gegen Mittag war das Werk vollbracht und die Uhr war am alten Platz, in neuem Glanz.